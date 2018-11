Stiri pe aceeasi tema

- Deși a fost la un pas sa fie dat afara dupa meciul cu Dunarea Calarași, 1-1, in care a greșit flagrant, fundașul dinamovist Teddy Mezague, 28 de ani, ar putea continua la echipa și din iarna. La conferința de presa de dupa meciul contra Chiajnei, 0-0, Rednic a oferit o declarație surprinzatoare, spunand…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat miercuri, ca va exista o remaniere guvernamentala, iar lunea viitoare va finaliza evaluarea. „In momentul in care voi termina aceasta evaluare, o sa va spun. Nu...

- Printre declarațiile referitoare la remanierea guvernamentala, presedintele ALDE a precizat și ca ministrul justitiei, Tudorel Toader, se bucura in continuare de sustinere din partea sa si a partidului pe care il conduce. „Nu am discutat acest subiect in cadrul coalitiei, am abordat cu doua-trei saptamani…

- Minsitrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a declarat, miercuri, referitor la evaluarea care se va face membrilor Guvernului, ca a fost constienta inca de la preluarea mandatului ca in orice zi poate interveni o remaniere.Citește și: Cutremur in Sistem, dupa abrogarea unui articol cheie:…

- Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc susține ca prima rectificare bugetara a lui 2018 s-a desfașurat sub semnul balbaielilor actualului guvern. „Mai intai, membrii guvernului l-au acuzat pe Președinte ca blocheaza rectificarea și ca, astfel, pune in pericol plata pensiilor, salariilor și alocațiilor pentru…

- Salvatorii sunt disperati si trag semnale de alarma catre teribilistii care nu respecta steagul rosu si intra in mare in ciuda eforturilor salvamarilor.In aceasta perioada, din cauza marii foarte agitate, a crescut numarul operatiunilor de salvare. Mai trist este faptul ca, printre victime se afla si…

- Mai mult accidentat, mijlocașul de 27 de ani Fausto Rossi nu i-a ajutat deloc pe olteni și acum se desparte de Banie. Devis Mangia le-a transmis conducatorilor Craiovei ca Fausto Rossi nu mai intra in vederile sale și ca pot demara negocierile pentru rezilierea contractului scadent la 1 iulie 2019.…

- Celebrul personaj de desene animate Winnie the Pooh a ajuns pe lista neagra a guvernului chinez. Ursulețul dragalaș creat de englezul A.A. Milne este, mai nou, un inamic al cenzorilor chinezi, scrie Digi24.ro.