- Reprezentantul Comisiei Europene, Isabel Grilo, a declarat, vineri, ca oficialii europeni sunt ingrijorați de modificarile aduse in sistemul de pensii din Romania, care „au generat devieri și au crescut datoria publica”. Comisia Europeana incurajeaza evoluția și dezvoltarea Pilonului II de pensii. …

- Comisia de munca a Senatului a reexaminat marti proiectul privind sistemul public de pensii, fiind puse in acord doua articole din actul normativ cu decizia CCR, potrivit Agerpres, printre care eliminarea obligatiei realizarii unui stagiu minim de cotizare de 15 ani pentru pensia de invaliditateDefinitia…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca se va decide in forurile statutare ale PSD daca se fac sau nu schimbari in structura de conducere a partidului si a mentionat ca nu este o varianta organizarea de alegeri anticipate, transmite Agerpres.Intrebata inainte de sedinta Biroului Permanent National…

- Facebook a inceput sa-i intrebe pe utilizatori care este lista celor mai apropiați prieteni pentru a ințelege mai bine modul in care aceștia interacționeaza. Pana acum, compania a folosit algoritmi care prezic de la cine ai vrea vezi postari pe baza anumitor date – cum ar fi cat de des interacționezi…

- Alina Serban, meteorologul Administratiei Nationale de Meteorologie, aduce noi vesti despre cum va fi vremea in perioada urmatoare. Potrivit specialistului The post ANM a anuntat ce se va intampla cu vremea in urmatoarele 48 de ore. De marti, noi schimbari in termometre appeared first on Renasterea…

- Rachael Knappier, o tanara din Marea Britanie a trait șocul vieții sale! Aceasta și-a marit buzele cu o soluție, la o petrecere, la recomandarea unei prietene, dar s-a trezit a fi desfigurata!

- Cel de-al noualea sezon al show-ului „Romanii au talent” a revenit pe 8 februarie pe micile ecrane de la Pro Tv, cu noi candidati pentru premiul de 120.000 de euro. In acest moment se difuzeaza inca ediții inregistrate, iar fanii emisiunii trebuie sa știe ca vor avea parte de surprize legat de galele…