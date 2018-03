Schimbări majore pentru aceste patru zodii în 2018 Aceste patru semne vor avea parte de schimbari majore in 2018. Se numara si zodia ta printre ele? Fii pregatit! Taur Toata lumea stie cat de mult urasti schimbarile, insa de data aceasta trebuie sa faci fata noilor circumstante. Da, toata lumea stie ca esti omul rutinei, al confortului si al stabilitatii. In 2018, insa, inveti ca nu mai este cazul sa fii incapatanat "ca un Taur", ci sa te lasi purtat de valul schimbarilor. Altfel te vei simti de-a dreptul coplesit de tot ce se va petrece. La finalul transformarii vei fi o persoana puternica si concilianta. Citeste continuarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Nu a trecut mult timp de cand lumea rasuflase usurata odata ce garda cu care presedintele american Donald Trump castigase alegerile – o colectie de conservatori anti-imigratie, radicali de dreapta si personaje apropiate de miscarile Superioritatii Albe in America – a fost pe deplin inlocuita cu oameni…

- Lumea este in continua schimbare, iar religia se numara printre lucrurile care se afla in continua dezvoltare. Prin urmare, in cațiva zeci de ani, s-ar putea sa ajungem sa sarbatorim Paștele pe o data unica.

- ANM anunta ca vremea se va incalzi treptat, urmand ca pana la sfarsitul saptamanii viitoare sa fie inregistrate temperaturi chiar si mai ridicate decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, adica de 20 de grade. Asta in conditiile in care duminica au fost si minus 16 grade.Citeste…

- Crește numarul persoanelor supraponderale sau obeze drept cauza principala a cancerului in Marea Britanie, in timp ce cazurile de cancer provocate de fumat sunt in scadere, potrivit unui studiu amplu, publicat in presa britanica.

- Platforma Unionista Acțiunea 2012 a anunțat ”un spectacol tricolor de excepție” care va fi organizat, duminica, la Chișinau, 25 martie, in Piața Marii Adunari Naționale de la Chișinau. Mitingul de susținere a unirii va purta numele de ”Marea Adunare Centenara”. Organizatorii din Alianța pentru Centenar…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- 2018 nu le aduce bucurii, ci doar lipsuri si necazuri. Au loc schimbari in viata lor, si nu in bine. Fie se imbolnavesc ei sau cineva din familie, fie isi pierd serviciul sau relatia cu partenerul incepe sa scartaie, ajungandu-se pana la despartiri si chiar divorturi.

- BERBEC 21.03-20.04: Se apropie ziua dumneavoastra de nastere, asa ca ar fi bine sa va faceti planuri pentru viitor inainte de aniversare. Chiar daca aveti multe responsabilitati, puteti sa apelati la cunoscuti pentru a duce la bun sfarsit tot ce va propuneti. TAUR 21.04-21.05: In aceste zile…

- La inceputul acestei saptamani, a avut loc o intalnire intre administrația targovișteana și CNI unde s-au stabilit cateva lucruri foarte clare pe zona de finanțare. Primarul Cristian Stan a anunțat ca se aproba la finanțare proiectul pe situații de urgența in valoare de 110 miliarde și vizeaza consolidarea…

- Cu fiecare episod ce trece de la „Asia Express”, discutiile intre concurenti se aprind. Situatia s-a tensionat intre Liviu Varciu si Lora, cea din urma simtindu-se jignita de vorbele colegilor ei. Lora s-a declarat dezamagita de anumite vorbe si cuvinte ale colegilor sai, vizat fiind Liviu Varciu, in…

- Lumea artei de la Moscova este in doliu. Celebrul actor și regizor Oleg Tabakov a murit astazi, la varsta de 82 de ani. Artistul a fost internat in spital inca in luna noiembrie a anului trecut.

- Moumita Saha, o artista indragita in țara natala pentru roluri din diverse seriale de televiziune, a fost gasita spanzurata de tavanul apartamentului unde locuia, scrie The Indian Express. Moumita Saha, o artista indragita in țara natala pentru roluri din diverse seriale de televiziune, a…

- Prognozele legate de viitorul industriei auto sunt dificl de realizat in contextul unei industrii auto marcata de tehnologii foarte dinamice, insa PwC incearca sa ne ofere cateva idei care demonstreaza schimbarile majore ale industriei.

- Barbatii care se poarta cu partenerele lor ca si cu niste printese sunt nascuti in urmatoarele 3 zodii: Rac Cand ai intalnit un barbat din zodia Rac poti spune ca ai inceput sa traiesti ca in Rai. Pentru ca va avea grija acest nativ sa te faca sa te simti ca si cum ai fi cea mai importanta…

- In urmatoarele luni 8 zodii vor avea un succes colosal de mare din care vor reuși sa se imbogateasca ajungand sa urce la alt nivel social mult mai ridicat Vor avea multe bucurii in familie, multe momente de neuitat alaturi de prieteni și rude, dar și momente in care vor fi singuri, intr-o vacanța și…

- HOROSCOP BERBEC Banii pe care ii ai la dispozitie nu trebuie risipiti pe lucruri inutile, ci trebuie sa dai dovada de spirit practic si administrativ pentru a-i gestiona cum trebuie pentru plati curente. Se apropie un moment in care vei avea mare nevoie de niste bani pentru a-i investi…

- GEMENI: De cele mai multe ori, nativii din gemeni au doua fețe in relații și sunt profitori. La inceput, te vor minți in cel mai frumos mod, iar apoi te vor duce cu zaharelul. In momentul in care vor fi siguri ca ți-au caștigat inima, gemenii iși vor arata adevarata fața. Exista și…

- Transelectrica poate face fata cresterii viitoare a cererii pe zona urbana daca isi indeplineste planul de dezvoltare, iar fara realizarea unor investitii nu vom reusi sa optimizam functionarea locala si regionala a sistemului,a declarat Corina Popescu, presedinte directorat Transelectrica la …

- Cele patru semne zodiacale menționate mai jos sunt cele mai puternice din zodiac și pot face lucruri cu adevarat minunate daca iși doresc. De cele mai multe ori, este vorba despre acei oameni pe care toata lumea ii admira și ajuta pe toata lumea.

- Dar cand vine vorba de semnele noastre zodiacale, unele sunt mai credincioase ca altele. Nu este o idee buna sa luați decizii de prietenie in funcție de ceea ce spune zodiacul, insa conștientizarea acestor trasaturi nu este o idee proasta. BERBEC Din pacate, Berbecul este cunoscut ca…

- Pentru 3 zodii, luna care tocmai a inceput se anunța una dintre cele mai bune de peste an. In februarie, acești nativi vor straluci și vor reuși sa iși duca la indeplinire chiar și cele mai indraznețe proiecte. Februarie este o luna buna din punct de vedere astrologic, iar pentru 3 zodii, perioada ce…

- Remaniere totala in lotul de jucatori al formatiei Dacia Chisinau! Clubul s-a despartit in aceasta iarna de toti stranieri, iar dintre fotbalisti experimentati au ramas doar portarul Cristian Avram si fundasul Denis Ilescu.

- Cele 4 zodii care isi indeplinesc toate dorintele in 2018 – Totul incepe de ASTAZI 2018 este anul lor. Dupa lungi cautari, dupa numeroase incercari pe toate planurile, dupa ce norocul era cat pe ce sa intre in buzunarul lor in 2017, in sfarsit vin si vestile bune.Desi una dintre cele 4 zodii a avut…

- HOROSCOP BERBEC Mama e cel mai important om din viata ta in acest moment, si relatia cu ea iti cere cea mai mare atentie. Ori ea are nevoie de prezenta ta mai mult ca oricand, pentru ca tu detii solutia la una din problemele care o macina, ori tu ceri mai mult alinarea ei, compania ei, ocrotirea…

- Daca 2018 nu a inceput chiar bine pentru toata lumea, atunci ar trebui sa se astepte si la alte vesti putin mai rele pentru acest an, caci exista patru zodii care iti vor face viata un chin si zilele tale vor fi chinuite.

- Jucatoarea echipei de handbal CSM Bucuresti, Oana Manea, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca unitatea formatiei sale este extrem de importanta in partida cu Gyori Audi ETO KC din debutul fazei grupelor principale ale Ligii Campionilor. "Toata lumea asteapta meciul cu Gyor,…

- Cum arata Nick de la N&D dupa ce a slabit 20 de kilograme. Artistul a fost invitat in cadrul emisiunii Vorbește lumea, de la Pro tv, unde a vorbit despre cum a lua decizia de a scapa de kilogramele in plus. „Am slabit peste 20 de kilograme. Din dragoste! Am vrut sa imi schimb modul de viata, mancam…

- 2018 va fi anul in care nu le va lipsi nimic. Vor fi mai fericiți ca niciodata, vor fi admirați, vor iubi și nu vor fi nicio clipa stramtorați financiar. Ba mai mult, din ceea ce primesc, vor darui cu placere mai departe.

- Pentru Ernest, "Big Brother" a reprezentat o rampa de lansare, facand o cariera in televiziune. A prezentat mai multe emisiuni, precum "Fa-ți bagajele", "Tradați in dragoste", "Pe banii parinților", "Ochii din umbra". Intr-un interviu acordat DC News, Ernest a spus ca a renunțat sa se uite…

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de aparare…

- Tavi Clonda a fost invitat in emisiunea „Rai da’ Buni”, acolo unde a vorbit despre familia sa, dar si despre viata profesionala. S-a tot vorbit in ultima perioada despre Gabriela Cristea si revenirea sa in televiziune, dupa concendiul maternal. Chiar daca fanii voiau ca acesta sa revina din luna ianuarie,…

- Presedintele american Donald Trump, intrebat marti daca doreste ca in Statele Unite sa vina mai multi imigranti din Norvegia, a declarat ca vrea ca Statele Unite sa atraga imigranti din tari din intreaga lume, relateaza Reuters. 'Vreau ca ei (imigrantii) sa vina de oriunde', le-a spus Donald Trump…

- Narcisismul este admiratia si iubirea exagerata pentru propria persoana. Aparent, acest lucru este inofensiv, iar cei care sufera de o asemenea tulburare nu vad o problema in atitudinea lor. De fapt, aceasta supraapreciere are la baza probleme personale si un comportament antisocial.

- Se spune ca femeile sunt adevarate maestre in materie de barfa, doar ca se pare ca și zodia joaca un rol important in acest sens! Sunt unii nativi de care trebuie neaparat sa te ferești, daca nu vrei sa o pațești!

- Dan Ciotoi trece prin momente dificile dupa ce a aflat ca este suspect de o boala grava. Artistul a suferit o interventie chirurgicala, la o clinica privata din Oradea, acolo unde tumoarea i-a fost scoasa. Interventia a durat doua ore, cantaretul marturisind ca totul a decurs bine, iar el se simte mai…

- Primarul Nicolae Robu a anunțat ca vrea sa amenajeze patru benzi de circulație pe strazile Cluj și Arieș, din care una va fi speciala pentru mijloacele de transport in comun. Nu este prima data cand se incearca așa ceva la Timișoara, dar primarul Nicolae Robu crede ca acum șoferii vor respecta…

- Pentru prima data, savantii de la Indiana University School of Medicine au creat folicule de par din culturi ale celulelor stem. Noul studiu a presupus experimente pe soareci realizate in laborator.

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care vor straluci in anul ce urmeaza și care vor fi pe placul tuturor. Nu vor trece neobservate și vor avea parte de multa iubire in anul 2018, scrie publicația de femei estisuperba.ro.

- Cosmin Dobrescu, alias Cortes, a spus in martie ca urmeaza sa se casatoreasca cu partenera sa, Alexandra, insa lucrurile s-au schimbat radical. Cortes a anulat casatoria cu Alexandra, desi cei doi se gandisera chiar si la copii. O prezentatoare TV celebra divorteaza dupa 17 ani. Au impreuna…

- Fiecare inceput de an vine cu schimbari, unele reușite, altele nu prea, asta ca sa pastram un ton optimist. Educația nu face excepție de la regula. 2018 se anunța a fi, pentru a cata oara (?!), anul schimbarilor majore in educație, debusoland, din nou, actorii invațamantului. Cele mai importante modificari…

- Pestera Veterani a fost intotdeauna in atentia cautatorilor de comori din intreaga lume, care sustin ca vestitul tezaur din argint al imparatesei Mariei Tereza ar fi ascuns intr-o caverna inchisa cu stanci.

- Laura Cosoi nu-si mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va deveni mama. Si pentru ca acest lucru va reprezenta cel mai important aspect al vietii sale, vedeta a inceput deja sa se pregateasca.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca a fost lansata o campanie de denigrare si defaimare impotriva ei si a municipalitatii, dar ca acest lucru nu o sperie pentru ca este „tabacita” si a mai trecut prin asta. Edilul sustine ca sunt angajate firme de PR ca sa denigreze Primaria…

- Astrele joaca și ele un rol când vine vorba de seriozitatea în relații și, în vreme ce unii sunt facuți pentru a-și întemeia familii cât mai repede cu putința, alții parca ar amâna cât

- Descoperire uluitoare pentru creștinii din intreaga lume! O adevarata minune a fost scoasa lumina de o echipa de arheologi din Israel! Totul s-a intamplat aproape de Bet Shemesh (centrul țarii), acolo unde arheologii israelieni au scos la iveala vestigiile unei manastiri crestine cu o vechime de 15…

- Berbec – Horoscop 31 decembrie 2017 Nu poti scapa de gafe, dar poti trece peste efectele lor cu o atitudine de copil nevinovat care nu stie ce face. Nu transforma o banala greseala intr-un dezastru, pentru ca nu are rost, deoarece problema pe care ai generat-o chiar tu intr-un moment…