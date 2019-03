Stiri pe aceeasi tema

- Schimbare radicala pentru pensiile de stat! Acestea vor fi stabilite in baza unei noi legi, iar proiectul acesteia este analizat de Curtea Constituționala a Romaniei (CCR), pentru a vedea daca este constituțional sau nu.

- Pensiile de stat ale romanilor vor fi stabilite in baza unei noi legi, iar proiectul acesteia este analizat de Curtea Constituționala a Romaniei (CCR), pentru a vedea daca este constituțional sau nu.

- O femeie s-a sinucis la metrou in Bucuresti, sub privirile terifiate ale celorlalti pasageri. Mecanicul n-a mai putut evita impactul, surprins de camerele de supraveghere. Pentru ca astfel de tragedii se repeta des in subteran, autoritatile au anunțat ca vor monta panouri speciale pe fiecare peron.

- Pentru a se asigura ca șoferii dețin o rovinieta valabila, adica au platit taxa de drum, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instalat peste 70 de camere de luat vederi pe diferite drumuri.

- HOROSCOP. Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat, la ”Adevaruri ascunse”, horoscopul runelor pentru saptamana 7 - 13 ianuarie. Va fi o luna buna pentru cele mai multe dintre zodii, iar pentru unele va veni cu provocari mari. HOROSCOP Berbec - atenționare mare. Atenție cum acționeaza,…

- Ultimele luni nu au fost deloc cele mai bune pentru Rafael Nadal (32 de ani, 2 ATP). Detronat de Novak Djokovic din fruntea clasamentului ATP, ibericul a ratat ultima parte a lui 2018, insa planuiește o noua revenire in forța in sezonul care sta sa inceapa. Deși nu a putut juca, spaniolul a planuit…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat, vineri, pe www.afm.ro, prima lista cu persoanele fizice aprobate in cadrul Programului "Rabla pentru Electrocasnice". Dupa doua zile de la deschiderea inscrierilor, au fost rezervate vouchere in valoare de 12 milioane de lei.„La ...

- Ministerul Mediului organizeaza, marti, conferinta de lansare a Programului ‘Rabla pentru electrocasnice’, eveniment la care vor participa atat ministrul de resort, Gratiela Gavrilescu, precum si reprezentanti ai Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) si ai agentilor economici inscrisi in program.…