Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat, luni, pe site-ul propriu, proiectul de ordonanta de urgenta privind modificarea programului Start-Up Nation, in vederea demararii editiei din acest an. Spre deosebire de editia de anul trecut, in acest an antreprenorii…

- Mai putin de o luna mai au la dispozitie castigatorii din programul Start-Up Nation 2017 pentru a solicita banii de la stat, in conditiile in care termenul-limita, 29 septembrie, nu va fi prelungit, se arata intr-un comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, remis,…

- Ce motive ascunse are? Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat joi ca este pentru prima oara in mandatul sau de reprezentant al Statelor Unite la București cand Guvernul roman organizeaza un asemenea eveniment. „Vreau sa-l felicit pe ministrul Oprea (Radu Oprea - n.r.) pentru ideea organizarii…

- Mestesugarii din zona Faget–Lugoj au posibilitatea sa participe in acest an la Targul National pentru Artizanat si Mestesuguri. Targul va avea loc la Bucuresti. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a anuntat deschiderea aplicatiei pentru promovarea produselor artizanilor si…

- Birocrația, lipsa forței de munca și fiscalitatea excesiva sunt in continuare dificultațile cele mai importante cu care se confrunta IMM-urile in 2018, potrivit lucrarii Carta Alba a IMM-urilor din Romania, editia a XVI-a, realizata de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Aplicatia pentru Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, gestionat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, va deveni activa miercuri, 25 iulie 2018, ora 10:00.

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat indeamna beneficiarii Start-Up Nation 2017 sa depuna deconturile cat mai repede si sa-si ia banii din conturi, pentru a se putea demara cat mai repede etapa din acest an a programului.