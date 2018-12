Schimbări majore în POLIȚIE. Legea, ADOPTATĂ în Parlament Legea privind intarirea autoritatii politistilor a fost adoptata de Parlament. "Astazi traim implinirea unei dorinte pentru care s-a muncit foarte mult si acest lucru nu face decat sa ne motiveze pentru a continua demersurile incepute, astfel incat sa ajungem la nivelul in care relatia dintre cetatean si fortele de ordine sa devina un parteneriat real, sincer si deschis, un parteneriat pe care ni-l dorim cu totii", spune Carmen Dan. Proiectul de lege instituie reguli "clare si transparente" referitoare la procedurile de legitimare, de control corporal, al bagajelor sau al vehiculului. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

