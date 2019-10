Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a votat in unanimitate proiectul deputatului Robert Sighiartau privind indexarea anuala a alocatiilor copiilor cu rata inflatiei. ”A fost greu, dar s-a terminat cu bine. Multumesc tuturor parintilor si copiilor pentru sustinere”, a transmis deputatul liberal. ”Am reusit! Inca o…

- Cuantumul pedepsei de 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru fostul lider PSD Liviu Dragnea este suficient si proportional, in raport cu circumstantele reale si personale, asigurand realizarea scopurilor pedepsei, de coercitie, preventie si cel educativ, dandu-i posibilitatea unei schimbari de atitudine,…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan afirma ca "sunt niste presiuni uriase" asupra unor semnatari ai motiunii de cenzura, din partea unor persoane din PSD, "de la persoane de la cel mai inalt nivel, fie de la persoane din conducerea Camerei Deputatilor, din conducerea Guvernului", care promit functii…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in august 2019 au totalizat 586,73 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 166,97 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In august 2019 au beneficiat de acest ajutor social 3.513.966…

- Comisia de munca a Camerei Deputaților a votat in unanimitate proiectul inițiat de secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, pentru indexarea alocațiilor de stat pentru copii cu rata inflației. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul muncii, Marius Budai, declara ca va incepe plata pensiilor marite Marius Budai, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, participa la sedinta Comisiei pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor. Foto: Grigore Popescu/ Agerpres Plata pensiilor marite va începe efectiv de mâine,…

Gigi Becali este pe cale sa faca mai multe schimbari la nivelul conducerii, dar si la nivelul lotului de jucatori, dupa cum a lasat de inteles. Totul va fi cunoscut luni, in cadrul unei conferinte de presa. Pe langa prezentarea lui Narcis Raducan, pot avea loc si altele.

- Societatea Energetica Electrica S.A. a transmis catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania ASF , Bursa de Valori Bucuresti BVB si Bursa de Valori Londra LSE un raport in care anunta schimbari in conducerea companiei Electrica S.A.Astfel, raportul informeaza ca, "in data de 2 august 2019,…