Schimbări la legislaţia privind investiţiile străine. Expansiunea Chinei, stopată în Germania Guvernul de la Berlin a adoptat miercuri reglementari mai dure privind achizitionarea de actiuni in companiile germane de catre firmele din afara UE, o decizie menita sa evite preluarea unor firme de importanta strategica de catre conglomerate chineze, transmite Reuters. Masura va permite Guvernului de la Berlin sa blocheze preluarea unor companii daca exista riscul ca expertiza (know-how) sa ajunga peste hotare si sa intervina in cazul in care un cumparator acumuleaza o participatie de 10%, fata de 25% in prezent. 'Germania este o economie de piata deschisa, unde companiile straine…

