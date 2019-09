Schimbari la corectarea examenului de Bacalaureat: au fost eliminate aspecte ce tineau de reducerea fraudei

Stiri pe aceeasi tema

- Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat din cadrul sesiunii de toamna vor fi publicate, marți, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Tot marți, liceenii nemulțumiți de notele obținute pot depune contestatii. Rezultatele finale vor fi afișate sambata, 7 septembrie, anunța…

- Rasturnare de situație in ședința Comitetului Executiv Național al PSD, unde s-au decis numele viitorilor miniștri pe portofoliile cu interimari. La Educație, in locul lui Daniel Breaz, propunerea pentru ocuparea funcției de ministru a venit in persoana președintelui PSD Argeș, Șerban Valeca, transmite…

- Sesiunea august – septembrie 2019 a examenului național de Bacalaureat incepe miercuri, 21 august, cu probele scrise. Peste 43.500 de candidati s-au inscris in toata țara in vederea susținerii probelor din a doua sesiune (august – septembrie) a examenului național de Bacalaureat 2019, incepand de miercuri,…

- Ziarul Unirea Bacalaureat 2019: Miercuri incepe a doua sesiune a examenului. Mai intai, se vor desfașura probele scrise Bacalaureat 2019: Miercuri incepe a doua sesiune a examenului. Mai intai, se vor desfașura probele scrise Calendarul pentru desfașurarea examenului de bacalaureat din 2019, pentru…

- Cinci candidați din județul Gorj au fost eliminați de la examenul de Titularizare, dupa ce au fost descoperite asupra lor telefoane mobile. Aceștia au pierdut din start șanse de a deveni titular la catedra și nu vor mai putea fi repartizați pe posturi didactice in anul școlar 2019-2020. In județul Gorj…

- Examenul de bacalaureat continua, miercuri, cu proba obligatorie a profilului. Ultima proba scrisa a sesiunii iunie-iulie a examenului va avea loc joi, iar in 8 iulie este programata afisarea primelor rezultate, scrie news.ro.Conform situatiei centralizate prezentate de Ministerul Educatiei,…

- 97 de absolvenți de liceu din județul Arad au susținut, marți, 2 iulie, proba scrisa la Limba și literatura materna din cadrul Examenului de bacalaureat național. Aceștia au urmat liceul in clase cu limba materna alta decat romana, astfel ca acum au avut de susținut o proba de bacalaureat in plus fața…

- Daca in ultimii ani, lucrarile elevilor din București de la examenele de la Evaluarea Naționala au fost corectate incrucișat in alte județe, anul acesta se schimbpa procedura. Astfel, reprezentanții Ministerului Educației și ai Inspectoratului Școlar din Capitala au confirmat ca tezele elevilor din…