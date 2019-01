Stiri pe aceeasi tema

- Un acord privind concediul paternal a fost gasit joi intre negociatorii pe aceasta tema din Parlamentul European, Consiliul European si Comisia Europeana. Este vorba de o intelegere cu elemente noi, dar si de consolidare a unui drept actual.

- Negociatorii ParlameEuropeana ntului European, ai Consiliului Uniunii Europene si Comisiei Europene au ajuns joi la un acord privind ameliorarea pe ansamblul UE a conditiilor de acordare a concediilor paternale, intelegere care in opinia acestor institutii va permite sa se faca progrese in egalitatea…

- IKEA Romania introduce un nou beneficiu pentru a veni in sprijinul angajaților sai care au devenit recent parinți, prin acordarea unui concediu platit pentru a sta acasa cu cei mici. Potrivit unui anunț al retailerului suedez, toți angajații IKEA România care au devenit tați…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri dimineața, la Palatul Victoria, pe președintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Oficialul european a declarat că, în opinia sa, a venit momentul să fie accelerată procedura de aderare a României la Spațiul Schengen.…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani a fost primit, miercuri, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a transmis ca Romania doreste sa contribuie la promovarea agendei europene comune, intr-un spirit constructiv si de consens. „Parlamentul European este un…

- Programul presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene (UE) va deveni public in a doua jumatate a lunii decembrie, dupa ce va fi aprobat in Consiliul European pentru Afaceri Generale, in data de 11 decembrie, a declarat, luni, Victor Micula, secretar de stat pentru relatii interinstitutionale…

- Parlamentul European a adoptat, tot marti, o rezolutie privind statul de drept din Romania, in care este condamnata interventia jandarmilor la mitingul Diasporei, dar si masurile care vizeaza ONG-urile. Practic, Romania merge incet pe urmele Poloniei si Ungariei, care au avut parte de rezolutii similare,…

- Fonduri europene de 23 de miliarde de euro, pentru Romania Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu România are la dispozitie pâna în 2020 aproximativ 23 de miliarde de euro, bani europeni. Sunt bani care nu trebuie dati înapoi, a insistat astazi comisarul…