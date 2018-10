Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei vine cu un nou experiment pentru elevii care sustin examenele nationale. Concret, Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) - institutie subordonata Ministerului - schimba modelele de subiecte pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureatul din 2019. STRUCTURA AN SCOLAR…

- Surpriza pentru elevii care vor susține Evaluarea Naționala și examenul de Bacalaureat, in 2019. Președintele Centrului Național de Evaluare și Examinare (CNEE) a anunțat schimbari majore la felul in care vor arata subiectele incepand cu anul viitor.

- Potrivit Ministerului Educatiei, examenul national de Bacalaureat 2019 se va desfasura in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de Bacalaureat 2011, aprobata prin ordinul ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 4.799 din 2010 privind…

- S-au afișat primele rezultate ale sesiunii de toamna a examenului de Bacalaureat, pe aplicația online bacalaureat.edu.ro. In aceasta sesiune de toamna, conform datelor prezentate de Inspectoratul Școlar Județean Bacau, prin prof. Oana Barbuț, inspector școlar, din cei 1.064 de candidați inscriși, au…

- Ieri a avut loc sedinta Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, pe ordinea de zi aflandu se aprobarea ordinelor de ministru pentru desfasurarea examenului de Bacalaureat si a Evaluarii Nationale de anul viitor.Conform informatiilor facute publice de presedintele Federatiei…

- Din 24 august, in cadrul examenului de Bacalaureat 2018, sesiunea a doua, candidatii vor sustine probele orale. Primele rezultate vor fi cunoscute pe 1 septembrie, iar cele finale in 6 septembrie. Potrivit calendarului acestui examen, in perioada 24-27 august se desfasoara evaluarea competențelor lingvistice…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Marian Banu, fiecare absolvent de gimnaziu care a obtinut 10 la Evaluarea Nationala va primi 1.000 de lei, iar cei care au avut media 10 la prima sesiune a examenului de Bacalaureat vor primi cate 3.000 de lei.…

- Luni, 20 august, incepe a doua sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an. Peste 600 de tineri din Alba sunt asteptati sa sustina probele. Prima testare este cea scrisa, la Limba si literatura romana (proba Ea). Probele orale incep din 24 august, iar primele rezultate vor fi cunoscute pe 1 septembrie.…