Stiri pe aceeasi tema

- Mutare importanta pentru fotbalul județean: antrenorul aiudean Bogdan Andone a devenit secundul lui Mihai Teja la FCSB, plecand cu noua echipa in cantonamentul din Spania. In varsta de 44 de ani impliniți in 7 ianuarie, Andone si-a inceput cariera de antrenor in 2011, iar in ultimii ani a lucrat atat…

- Mihai Teja și-a stabilit staff-ul tehnic, iar astazi a plecat cu FCSB in cantonament in Spania. Dupa ce GSP a scris ca in staff-ul sau nu exista nici un fost fotbalist, brusc a aparut un ex-rapidist. Bogdan Andone (44 de ani), fostul jucator al Rapidului, care a caștigat trei trofee cu giuleștenii,…

- Dupa ani la rand in care echipa a avut in staff-ul tehnic unul sau mai multi fosti fotbalisti de top, FCSB incepe 2019 cu cel mai subtire CV din aceasta perspectiva. A plecat cuplul Dica - Viorel Tanase, cu sute de prezente in Liga 1 si chiar si selectii in echipa nationala, iar inlocuitorii se numesc…

- FCSB va disputa o partida amicala impotriva lui Dinamo Kiev, pe 23 ianuarie, in cantonamentul de iarna din Spania. Mihai Teja vrea sa indeplineasca cele doua obiective fixate de Gigi Becali la numirea in funcție, titlul in Liga 1 și un joc bazat pe posesie. Pentru asta a cerut partide tari de pregatire.…

- Contractul lui Dan Alexa la FCSB a fost dezvaluit de gsp.ro . Daca Gigi Becali va alege sa mearga pe mana antrenorului de la Dunarea Calarași, cifrele din angajamentul propus de latifundiar se cunosc. Gigi Becali ii va oferi lui Alexa un salariu de 10.000 de euro lunar, adica 120.000 de euro pe an.…

- Ambros Martin si Horatiu Pasca revin la formula de echipa din partida cu Germania de la Brest, castigata de echipa Romaniei cu 29-24. Astfel, Daniela Ratiu intra in lotul de „16” pentru partida cu Spania (azi, ora 19:00), urmand sa o inlocuiasca pe Madalina Zamfirescu.

- Secundul lui Mirel Radoi de la nationala U21 a Romaniei, Adrian Boingiu, a oferit o prima reactie dupa tragerea la sorti de la Bologna, pentru Campionatul European din 2019. Tricolorii mici se vor duela cu Franta, Anglia si Croatia.