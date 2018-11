Stiri pe aceeasi tema

- Aceste modificari la metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior au fost facute ieri de catre Guvernul Dancila. Amintim ca Ministerul Educației nu mai are ministru plin deja de 40 de zile. Guvernul Dancila a modificat Metodologia…

- Ministerul Educatiei Nationale arata, intr-un comunicat de presa, ca, in urma solicitarilor formulate de Consiliul National al Rectorilor si de universitati, au fost aduse mai multe modificari Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat a publicat proiectele pentru Ghidul solicitantului și Procedura de implementare a programului Start-Up Nation 2018, iar printre noutațile ediției se numara acordarea unui avans de pana la 30% la solicitarea beneficiarului.Citește…

- La sfarșitul lunii octombrie, pe 30 noiembrie și 1 decembrie, romanii au, potrivit Codului muncii, zile libere. Angajatorii au obligația de a acorda aceste zile libere salariaților sau sa acorde compensații angajaților care trebuie sa se prezinte la lucru. Sfantul Andrei și Ziua Naționala a Romaniei…

- Meditațiile contra cost cu elevii de la clasa, acceptarea unor sume de bani ori a altor bunuri materiale din partea școlarilor vor fi, in perioada urmatoare, istorie, intrucat Ministerul Educației a adoptat Codul de Etica pentru profesorii din invațamantul preuniversitar.

- Angajatorii care organizeaza stagii pentru absolventii de invatamant superior pot solicita finanțarea lor din bugetul asigurarilor de șomaj. Scopul efectuarii stagiului, este de a asigura o tranziție a absolvenților de invațamant superior de la sistemul de educație la piața muncii, de a consolida competențele…

- Tinerii sub 18 ani pot folosi arme de tir in scopul excluisv al practicarii tirului sportiv, in schimb pentru permisul de arma neletala vor trebui indeplinite condiții similare ca pentru armele letale, potrivit unui proiect de lege aprobat miercuri de Guvern. Termenul de predarea a armelor, in urma…

- Urmeaza schimbari importante in Guvern pentru o iminenta ordonanța de urgența privind amnistia și grațierea, scrie Ziare.comcitand surse politice. Astfel, se intenționeaza modificarea HG 561/2009 pentru ca actele normative sa aiba doar facultativ nevoie de avizele miniștrilor.