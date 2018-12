Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv FRF a aprobat in sedinta de miercuri, 12 decembrie, Regulamentul de certificare a conditiilor de participare in competitia Liga 2 Casa Pariurilor si a votat modificarea cotei de jucatori tineri, incepand din sezonul 2019/2020, de la 3 jucatori U22 la 2 jucatori U20 titulari pentru…

- Dupa un tur de campionat in care a pierdut puncte importante din cauza greșelilor de portar, Foresta poate lua in calcul ca exista chiar in oraș o soluție viabila pentru intarirea acestui post. Jucatorul in cauza este Augustin Carbune, goal-keeper-ul grupei Under 19 de la Liceul cu Program ...

- Exatlon 8 decembrie 2018. Prezentatorul emisiunii Exatlon, Cosmin Cernat, a facut un anunț care i-a uimit pe jucatori. De acum incolo, nu va mai exista jocul pentru vila, iar concurenții ramași in competiție vor sta in casa. Totodata, jocurile vor fi doar individuale. „Vor fi jocuri individuale. De…

- Joi au continuat, in Sala Sporturilor din Cumpana, fazele judetene ale Memorialelor Gheorghe Ola jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2009 si Gheorghe Ene jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2010 . Ambele echipe ale Academiei Hagi au castigat confruntarile din semifinale, astfel ca vor evolua, vineri, in finalele…

- In intrecerea masculina a Ligii Nationale de handbal, HC Dobrogea Sud Constanta locul trei, cu 15 puncte va sustine urmatorul meci de campionat pe 3 noiembrie, pe litoral, cu CSM Fagaras locul 12, cu patru puncte , in etapa a opta a campionatului. In aceasta perioada, in intrecerea interna e pauza,…

- CSU Craiova și FCSB se intalnesc astazi, de la ora 21:00, intr-un meci din etapa a 12-a din Liga 1. Partida poate fi urmarita in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și in format liveTEXT pe GSP.ro. Cele doua formații au obiective relativ diferite. Oltenii sunt pe locul 7, cu 16 punte…

- La sfarsitul acestei luni, mai exact pe 24 octombrie, nationala masculina va incepe campania de calificare la Campionatul European de handbal masculin 2020. Cu aceasta ocazie, pe banca tehnica va debuta si spaniolul Manuel Montoya Fernandez.

- Claudiu Niculescu, 42 de ani, debuteaza azi in campionat ca antrenor al lui Dinamo, dupa calificarea de marți in "optimile" Cupei Romaniei, 3-1 cu Dacia Unirea Braila. Dinamo - Sepsi se joaca in aceasta seara de la ora 21:00, in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport și liveTEXT pe…