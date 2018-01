Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Calarasi (AECL), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM) si Asociatia Elevilor din Bacau (AEBC) au transmis joi, printr-un comunicat de presa, ca este lipsita de substanta actuala dezbatere din spatiul public cu privire la propunerile Ministerului…

- Patru asociatii de elevi considera lipsite de substanta discutiile pe tema propunerilor de planuri-cadru pentru liceu si se declara ingrijorate ca nu va exista o reforma curriculara reala, propunand regandirea modului in care se studiaza materiile optionale. Asociatiile doresc ca fiecare elev sa…

- Asociațiile de elevi din Romania - Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din Calarași (AECL), Asociația Elevilor din Maramureș (AEM) și Asociația Elevilor din Bacau (AEBC) considera lipsita de substanța actuala dezbatere din spațiul public cu privire la propunerile Ministerului…

- O teorie simpla spune ca o creștere economica trebuie sa se reflecte in nivelul de trai al populației. De cațiva ani, guvernele Romaniei raporteaza creșteri economice in valuri; ba chiar in 2017 am fost pe prima poziție in UE și a doua sau a treia in lume ca performanțe economice. Bunastarea insa n-a…

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica trei variante noi de planuri-cadru pentru liceu. Materiile opționale vor fi mai multe ca pana acum și se va pune accent pe curriculum la decizia școlii. Liceenii ar putea studia Teoria cunoasterii, Inteligenta ecologica, Finante personale, Fotografie digitala…

- La mijlocul zilei de sambata se inregistrau temperaturi de 16 grade Celsius in Calarasi, cel mai cald din tara, in timp ce in Targoviste sunt 15 grade, iar in Bucuresti si Ploiesti e o vreme cu temperaturi de 14 grade. In Braila, Constanta, Drobeta Turnu Severin, Sibiu si Suceava sunt 11 grade,…

- Cod galben de ceata la Cluj. Atentionarea, valabila pentru mai multe judete Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pâna…

- Cod galben de ceata si polei in București și 18 judete, vineri dimineata. Avertizarea meteo este valabila pentru orele urmatoare. Pana la ora 9:00, ceata va persista in Municipiul Bucuresti si in localitati din judetul Cluj. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in localitati din judetele Buzau,…

- ANM semnaleaza ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m si izolat sub 50 m, izolat fiind si conditii de polei, in judetele Buzau, Ilfov. Ialomita, Prahova, Dambovita Giurgiu, Calarasi, Vrancea, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui Botosani, Galati, Constanta, Tulcea. Pentru acestea,…

- Ministerul vrea sa taie din orele liceenilor. Astfel, elevii din clasele terminale ar urma sa faca mai puține ore de limba straina, dar mai multe ore de sport. Ministerul Educației a pus in dezbatere publica trei variante noi de planuri-cadru pentru liceu. Materiile opționale vor fi mai multe…

- Casa Regala prezinta marti bilantul vizitelor si evenimentelor din anul 2017, anuntand ca toate cele 50 de vizite au fost facute din fondurile personale ale Regelui Mihai. Declaratia vine in contextul controverselor legate de proiectul privind statutul Casei Regale. „50 vizite in comunitati din tara…

- Casa Regala prezinta marti bilantul vizitelor si evenimentelor din anul 2017, anuntand ca toate cele 50 de vizite au fost facute din fondurile personale ale Regelui Mihai. Declaratia vine in contextul controverselor legate de proiectul privind statutul Casei Regale . Activitatea publica a Familiei Regale…

- Casa Regala prezinta marti bilantul vizitelor si evenimentelor din anul 2017, anuntand ca toate cele 50 de vizite au fost facute din fondurile personale ale Regelui Mihai. Declaratia vine in contextul controverselor legate de proiectul privind statutul Casei Regale. „50 vizite in comunitati din tara…

- Casa Regala a prezentat marți un bilanț al anului 2017, anunțand ca toate vizitele și toate evenimentele de la reședințele regale au fost acoperite financiar din fondurile personale ale Regelui Mihai. Precizarile vin in contextul controverselor legate de proiectul privind statutul Casei Regale și ale…

- Clujul si Sinaia, cele mai vizitate oras din Romania in 2017 de catre Familia Regala Familia Regala isi prezinta marti activitatea publica pe 2017 si bilantul celor 20 de ani de prezenta in Romania care include 315 vizite oficiale externe si 105 intalniri cu sefi de stat, precizand ca "toate vizitele…

- Casa Regala a prezentat marți bilanțul vizitelor și evenimentelor din anul 2017, anunțand ca toate cele 50 de vizite au fost facute din fondurile personale ale Regelui Mihai. Precizarile vin in contextul controverselor legate de proiectul privind statutul Casei Regale și ale declarațiilor primului-ministru…

- Precizarea referitoare la finantarea vizitelor si a evenimentelor de la resedintele regale este facuta in contextul unei enumerari a actiunilor Familiei Regale in 2017 si al unui bilant al actiunilor in anii de prezenta in Romania. Pentru 2017, Casa Regala consemneaza: "50 vizite in comunitati…

- Familia Regala isi prezinta marti activitatea publica pe 2017 si bilantul celor 20 de ani de prezenta in Romania care include 315 vizite oficiale externe si 105 intalniri cu sefi de stat, precizand ca “toate vizitele si toate evenimentele de la resedintele regale au fost acoperite financiar din fondurile…

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica trei variante noi de planuri-cadru pentru liceu. Materiile opționale vor fi mai multe ca pana acum și se va pune accent pe curriculum la decizia școlii. Liceenii ar putea studia Teoria cunoasterii, Inteligenta ...

- Liceenii ar putea studia Teoria cunoasterii, Inteligenta ecologica, Finante personale, Fotografie digitala sau Public speaking, drept optionale, potrivit planurilor-cadru pentru invatamantul liceal, lansate in consultare publica de Ministerul Educatiei. Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si Institutul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Maramures au depistat in spatele unui imobil din localitatea Dumbravita un utilaj in valoare de 15.000 de euro, care face obiectul unei semnalari in Sistemul Informatic Schengen. Vineri, 29 decembrie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale sprijiniti…

- De la 1 ianuarie, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza 100%, iar ANRE doar avizeaza tarifele finale pentru consumatorii care nu au trecut pe piata concurentiala, si au ramas cu actualele contracte la aceiasi patru mari furnizori, in regim de ultima instanta, Enel, CEZ,…

- Cincisprezece judete se afla, marti, pana la ora 14.00, sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. In unele zone, sunt conditii pentru formarea poleiului. Astfel, sunt sub atentionare cod galben de ceata judetele Vrancea, Galati, Bacau, Constanta si Tulcea.…

- * mai multe fotografii pe AGERPRES FOTO Peste 20 de ansambluri folclorice din Botosani, Bacau, Constanta, Maramures, Neamt, Suceava si Vrancea, dar si din mai multe raioane din Republica Moldova au participat, duminica, la festivalul de datini si obiceiuri de iarna "Din strabuni, din oameni buni...".…

- In semn de respect fața de Majestatea Sa Regele Mihai I și in urma decretarii oficiale a doliului național in zilele de 14, 15 și 16 decembrie, Primaria Capitalei, prin creart — Centrul de Creație, Arta și Tradiție, suspenda concertele de pe 15 și 16 decembrie din cadrul Targului de Craciun București,…

- Aproximativ 35.000 de transportatori de persoane vor protesta, miercuri, in Bucuresti si in marile orase din tara, impotriva pirateriei si evaziunii fiscale, avertizand ca vor veni in Capitala pe 20 decembrie, daca nimic nu se va schimba in urma protestului, potrivit unui comunicat al Confederatiei…

- Aproximativ 35.000 de transportatori de persoane vor protesta, miercuri, in București și in marile orașe din țara, impotriva pirateriei și evaziunii fiscale, avertizand ca vor veni in Capitala pe 20 decembrie, daca nimic nu se va schimba in urma protestului, potrivit unui comunicat al Confederației…

- Astfel, intre orele 9:00 - 20:00, pana la 5.000 de transportatori vor protesta in fata Guvernului, iar alti peste 30.000 in toate marile orase din tara, precum Timisoara, Arad, Iasi, Brasov, Bacau, Craiova sau Constanta. Reprezentantii COTAR sustin ca acest fenomen nu se refera exclusiv la…

- Incepand cu data de sambata, 09 decembrie 2017, pana marti, 12 decembrie 2017, reprezentantii asociatiilor de locatari proprietari pot ridica de la punctele termice de unde primesc factura fiscala lunara, procesele verbale de stabilire a consumurilor de energie termica aferente lunii noiembrie 2017…

- Pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apa cu diametrul de 400 mm de la intersecția strazilor Mihai Viteazul cu Artileriei din municipiul Constanța, SC RAJA SA este nevoita sa reduca presiunea apei potabile, astazi, 04 decembrie 2017, in intervalul orar 12,15 – 16,00. Sunt afectați…

- Bitcoin, moneda digitala a capatat o importanța tot mai mare in ultimii ani, astfel ca tot mai mulți romani au inceput sa faca tranzacții cu moneda virtuala, creata in 2009. Potrivit unei statistici prezentate de specialistii Bancii Naționale a Romaniei, Brașovul se afla printre primele județe in topul…

- Harta Bitcoin in Romania. Unde se afla Clujul din punct de vedere al tranzactiilor Bucurestiul, Clujul si Timisul sunt primele trei in topul operatiunilor cu Bitcoin, iar in judetele Caras-Severin, Olt si Calarasi sunt cele mai putine tranzactii, arata o statistica prezentata, la Sinaia, de specialistii…

- Potrivit bancii centrale, in zona Bucuresti-Ilfov, dar si in judetele Cluj, Timis, Brasov si Iasi, se regasesc cele mai intense tranzactii cu Bitcoin – pe care o considera „schema virtuala” sau, cel mult, „moneda virtuala”, nerecunoscandu-i statutul de „moneda electronica” pe cre il au banii reali…

- La finalul anului trecut, Ziarul Gandul a publicat la finalul un articol conform caruia la fiecare șase ore un medic roman parasește țara, ca sa inceapa un nou contract de munca in strainatate. Cum se prezinta situația la nivelul fiecarui județ și care sunt cei mai norocoși romani, cand au nevoie de…

- Sa vezi un maxi-taxi cu o gaura în podea nu este ceva neobișnuit în Constanța. Introdus pe vremea lui Radu Mazare și controlat de așa-numitul „grup de la Bacau”, în care figura centrala era Corneliu Iacobov, supranumit „Împaratul Moldovei”, serviciul…

- Cetațenii cu drept de vot sunt așteptați sa iși exprime opțiunea la alegerile locale parțiale care se vor desfașura duminica in localitați din 13 județe. Campania electorala pentru alegerile locale parțiale s-a incheiat sambata, la ora 7,00. Guvernul a stabilit organizarea in data de 5 noiembrie a scrutinului…

- Peste 200 de cetațeni ai UE iși pot vota aleșii la alegerile locale parțiale din noiembrie. Cetatenii Uniunii Europene isi pot exercita dreptul de vot pe baza oricarui document valabil care le atesta identitatea. Alegerile locale parțiale au loc pe 5 noiembrie . In evidențele Inspectoratului General…

- La nivel national, in data de 30 octombrie 2017, au fost inregistrate 31.177 locuri de munca vacante, conform datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele ANOFM. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.847, Prahova – 3.064, Sibiu…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 31.177 locuri de munca, în data de 30 Octombrie 2017.Cele mai multe locuri de munca sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de Prahova, Sibiu,…

- Politia Romana anunta ca 40 de localitati din 17 judete au fost afectate de vremea severa din ultimele 24 de ore, cele mai intalnite probleme fiind legate de blocarea cailor rutiere din cauza caderii unor arbori pe carosabil, lipsa energieielectrice sau caderea acoperisurilor unor cladiri.…

- Pe parcursul noptii nu au fost inregistrate situatii care sa puna in pericol vieti omenesti, ca urmare a fenomenelor meteorologice, transmit cei de la MAI. Urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase, in ultimele 24 de ore au fost semnalate efecte la nivelul a 40 localitati din 17 judete…

- Urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase, in ultimele 24 de ore au fost semnalate efecte la nivelul a 40 localitați din 17 județe – Alba, Arad, Bacau, Bihor, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Giurgiu, Harghita, Maramureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea,…

- Potrivit comunicatului emis de Ministerul Afacerilor Interne, pe parcursul noptii nu au fost inregistrate situatii care sa puna in pericol vieti omenesti, ca urmare a fenomenelor meteorologice. Urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase, in ultimele 24 de ore au fost semnalate efecte…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 32. 654 locuri de munca, în data de 27 Octombrie 2017.Cele mai multe posturi sunt înregistrate în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- Numarul deceselor cauzate de infecția cu virusul West Nile a ajuns la 13, ultimul caz fiind confirmat recent, in cazul unui barbat in varsta de 79 de ani, din București. Alte doua cazuri de infecție cu virusul transmis prin ințepatura țanțarilor sunt sub investigare, a anunțat Centrul Național de Supraveghere…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național, erau înregistrate 31.190 locuri de munca, în data de 23 octombrie 2017.Cele mai multe posturi vacante sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- BNS, proteste in București și alte 29 de județe, pe 23 octombrie. Membrii de sindicat ai Blocului Național Sindical (BNS) picheteaza luni, 23 octombrie, sediile prefecturilor din 29 de județe și sediul Guvernului din București, potrivit unui comunicat al BNS. Aceasta acțiune se inscrie in calendarul…

- „Am lansat în consultare publica proiectul Legii manualului școlar. Pâna la 31 octombrie 2017 vor fi tiparite și distribuite toate manualele pentru clasa a V-a. Am extins educația antreprenoriala la toate școlile. Au fost reabilitate cinci școli (Brașov, Constanța, Iași și doua…