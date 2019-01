Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea și David s-au intors in Romania pentru cateva zile. Vedeta a dezvaluit in platoul "Teo Show", care este motivul pentru care au ales sa plece din Turcia. "Mi-e greu sa vorbesc, am o problema cu o masea. Am zis ca tot o sa vin sa-mi repar dantura, sa-mi salvez maseaua. Am venit, dar am…

- Andreea Mantea si David s-au intors in Romania, dupa ce au petrecut o perioada in Turcia, acolo unde cei doi s-au mutat pentru noua evisiune a vedetei. Prezentatoarea tv a postat pe contul de socializare un filmuleț, in care le arata fanilor cat de mult se bucura baiețelul ei de zapada. Baiețelul Andreei…

- Andreea Mantea trece prin momente dificile in Turcia din cauza filui ei, caruia ii este foarte dor sa se intoarca acasa, in Romania. Cei doi s-au mutat la Istanbul pentru filmarile emisiunii „Puterea dragostei” de la KanalD. David, baietelul Andreei Mantea, sufera ca nu mai e cu bunica, le duce dorul…

- Momente amuzante in cadrul emisiunii „Puterea Dragostei”, de vineri, 7 decembrie. Fiul Andreei Mantea a fost prezent alaturi de mama lui in platoul show-ului, alaturi de toți concurenții. Dupa ce a plans pentru ca nu are prietenii aproape de ziua lui, David a avut parte de un moment rar. Andreea Mantea…

- Incident neplacut la emisiunea „Puterea dragostei”, pe care Andreea Mantea o modereaza la Kanal D. Unei concurente i s-a facut rau. Ștefania, una dintre concurentele de la emisiunea moderata de Andreea Mantea la Kanal D, a avut un moment de slabiciune. Aflata in Casa Dragostei, Ștefania a acuzat o…

- Maine, 19 Noiembrie, de la ora 10:00, si de la ora 13:00, debuteaza prima editie a show-ului matrimonial “Puterea Dragostei”, difuzat la Kanal D. Show-ul este prezentat de Andreea Mantea si este filmat in Turcia, Istanbul! Doar o zi ne mai despart de marea premiera a show-ului matrimonial “Puterea Dragoste”,…

- Andreea Mantea s-a muta in Turcia alaturi de fiul ei pentru a filma emisiunea noua pe care o va modera la Kanal D. David, fiul vedetei tv, a inceput deja sa vorbeasca turca si se pregateste de gradinita. Luni, 19 noiembrie, la ora 10:00, la Kanal D va debuta marea premiera a show-ului matrimonial „Puterea…

- Andreea Mantea a anunțat ca aceasta este ultima saptamana in care prezinta emisiunea „Te vreau langa mine”. O noua schimbare pentru vedeta de televiziune Andreea Mantea din punct de vedere profesional. Aceasta a anunțat, pe contul sau de socializare, ca aceasta este ultima saptamana in care prezinta…