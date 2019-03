Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transelectrica a aprobat noile mandate provizorii ale membrilor Consiliului de Supraveghere al companiei, printre acestia regasindu-se profesorii universitari la ASE Mircea Cosea si Adrian Mitroi.



Daca patru membri provizorii sunt noi, in cazul a trei dintre ei mandatele le-au fost prelungite, in conditiile in care acestea au expirat pe 29 martie 2019.



Potrivit unui raport al Transelectrica, transmis Bursei de Valori Bucuresti, mandatele au intrat in vigoare in data de 30 martie 2019 si vor avea o valabilitate de doua luni.

…