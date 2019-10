Stiri pe aceeasi tema

- Codul Rutier va fi modificat din nou, din 12 octombrie. Șoferii vor plati amenzi usturatoare, daca nu respecta anumite reguli. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Noi reguli la plata cu cardul au intrat in vigoare de sambata, 14 septembrie. Acestea se refera la masuri de securitate pentru autentificarea stricta a clientilor. Este vorba despre prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2018/389 de completare a Directivei UE nr. 2366/2015 a Parlamentului European…

- Incepand cu 14 septembrie 2019, intra in vigoare cerintele puternice in privinta autentificarii clientului (SCA) din Directiva revizuita privind serviciile de plata (PSD2). Cerintele SCA aduc mai multa usurinta si siguranta pentru consumatori la plata bunurilor si serviciilor online si ajuta la combaterea…

- Noile prevederi din Codul Rutier prevad situații in care șoferii risca amenzi usturatoare. Șoferii care sunt prinși ca au lipite pe geamuri diverse accesorii ce pot reduce vizibilitatea la volan risca penalizari de pana la 3.000 de lei. Legislația rutiera in vigoare stabileste ca „aplicarea de afise,…

- Noile prevederi din Codul Rutier aduc amenzi importante. Șoferii care sunt prinși ca au lipite pe geamuri diverse accesorii ce pot reduce vizibilitatea la volan risca penalizari de pana la 3.000 de lei. Legislația rutiera in vigoare stabileste ca „aplicarea de afise, reclame publicitare, inscrisuri…

- Noile prevederi din Codul Rutier prevad situații in care șoferii risca amenzi usturatoare. Șoferii romani care sunt prinși ca au lipite pe geamuri diverse accesorii ce pot reduce vizibilitatea la volan risca penalizari de pana la 3.000 de lei. Legislația rutiera in vigoare stabileste ca „aplicarea de…

- Codul Rutier va fi modificat din nou, din 12 octombrie. Șoferii vor plati amenzi usturatoare, daca nu respecta anumite reguli. Proiectul aprobat de Guvern in 12 august intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea OUG in Monitorul Oficial. Din 12 octombrie, polițiștii rutieri vor aplica noile sancțiuni…

- Marti, au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.675 din 13 august 2019 noile modificari si completari aduse Codului Rutier. Noile reglementari au drept scop prevenirea accidentelor de circulatie provocate de catre soferii carora le-a fost distrasa atentia prin folosirea telefonului…