SCHIMBĂRI în 2018. Iată ce modificări aduce Ministerul Educaţiei Variantele de proiect urmaresc eliminarea unor incoerente/dezechilibre existente in actualele planuri-cadru si dezvoltarea unor oferte educationale care sa corespunda asteptarilor elevilor ce au optat pentru un anumit profil/specializare, potrivit unui comunicat MEN transmis AGERPRES. "Principiul de baza a fost acela de a asigura un trunchi comun (TC) pana in clasa a X-a, care sa permita tuturor elevilor ce vor finaliza invatamantul obligatoriu detinerea la nivel functional a celor opt competente-cheie. Fiecare varianta are o raportare specifica la rolul curriculumului diferentiat (CD)… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Babei Vanga, anul viitor vor avea loc doua evenimente importante. Clarvazatoarea din Bulgaria a spus ca in 2018, China va deveni urmatoarea "superputere" a lumii, in locul Statelor Unite, si "o noua forma de energie" va fi descoperita pe planeta Venus.

- ORAS TANAR… Resedinta judetului Vaslui este un oras tanar, daca e sa luam in calcul cifrele prezentate oficial de municipalitate. Prin decizia primarului Vasile Paval, s-au inventariat atat unitatile scolare din municipiu, de stat si private, cat si numarul de profesori, calificati sau suplinitori,…

- Magia Sarbatorii Nașterii lui Hristos și-a facut simțita prezența și in randul elevilor și cadrelor didactice de la Școala Gimnaziala Emil Atanasiu Garoafa. Activitațile muzical - artistice tradiționale, un carnaval și o masa festiva, au marcat cu emoție și deosebita incantare momentul marii sarbatori…

- In ultima perioada, imaginea celor de la Facebook a fost grav afectata, iar aceștia au luat o hotarare pentru a rezolva aceasta problema. Dupa mai multe studii efectuate in ultimele luni, aceștia au demonstrat faptul ca dependența de Facebook are efecte negative asupra oamenilor. Numarul persoanelor…

- HOROSCOP 20 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Visai un nou inceput, ca si cum nimic din ce ai fost sau ai experimentat inainte nu ar mai conta. Iata ca sansa ti se ofera acum, si trebuie sa te folosesti de ea cu maxima incredere. Renasti ca pasarea Phoenix din propria cenusa,…

- Duminica, 17 decembrie, la ceas de seara, colectivul de elevi și cadre didactice de la Școala Gimnaziala Racoasa a organizat spectacolul caritabil “Fii Moș Craciun pentru un batran”. Activitatea se numara printre acțiunile propuse de școala in anul școlar 2017-2018, in cadrul campaniei…

- ”Gala Performerilor” in invațamantul din județul Alba • Cei mai buni elevi și profesori din județul Alba pe anul 2016, premiați. La sala de evenimente Mercur Styl din Alba Iulia a inceput cea de-a de-a VII-a ediție a ”Galei Performerilor”, organizata de Consiliul Județean Alba, in colaborare cu Inspectoratul…

- Temele elevilor sunt utile și necesare pentru imbunatațirea invațarii, cel puțin așa arata primele concluzii, dupa consultarea publica lansata de EDU.RO. Au participat, completand integral un chestionar on-line, 70.952 de actori din invațamantul preuniversitar, dintre care 27.383 parinți (84% – mame),…

- Incepand cu data de 27.12.2017, pe perioada vacantei de iarna a elevilor, nu se mai executa prelungirile din Gara de Sud pana in statia Bar. Rudului/Jupiter la cursele traseului 444/444b. Astfel, toate cursele traseului 444 cu plecare din statia Rafinorilor au capat de linie in Gara de Sud. Incepand…

- Peste 75% dintre parinti si elevi considera ca temele de acasa sunt multe si obositoare Ministerul Educatiei anunta ca, in urma unui chestionar completat de parinti si elevi, peste 75% dintre acestia considera ca temele pentru acasa sunt multe, obositoare si ocupa foarte mult timp liber, pe de alta…

- Ministerul Educației a comunicat suspendarea oricaror festivitați in zilele de doliu național, iar Inspectoratul Școlar Județean Timiș a trimis mai departe aceasta informație catre directorii de instituții școlare. Nu este vorba doar despre evenimentele care au loc in școli, ci și de cele…

- Profesorul universitar Victor Stepaniuc a afirmat intr-o discuție cu corespondentul Sputnik ca absolvenții liceelor din Republica Moldova aleg deseori sa plece la studii peste hotare, din cauza lipsei banilor

- Ziua Naționala a Romaniei a fost marcata de elevii claselor I-VIII de la CSEI Maicanești, prin mai multe activitați menite sa elogieze momentul istoric care a marcat implinirea unui ideal de veacuri al tuturor romanilor, in cadrul proiectului educațional ,,Romania in zi de sarbatoare”, derulat pe parcursul…

- La pașapoarte, romanii vor beneficia de schimbari majore. Un proiect de lege MAI cere acordarea actului pentru 10 ani. Regimul de urgența va fi mai dificil pentru un pașaport simplu temporar se cere limitarea situațiilor in care se poate solicitarea in regim de urgența a unui pașaport temporar, cel…

- La pașapoarte, romanii vor beneficia de schimbari majore. Un proiect de lege MAI cere acordarea actului pentru 10 ani. Regimul de urgența va fi mai dificil pentru un pașaport simplu temporar se cere limitarea situațiilor in care se poate solicitarea in regim de urgența a unui pașaport temporar, cel…

- La consultarea publica initiata de catre Ministerul Educatiei cu privire la rolul temelor, in perioada 7-20 noiembrie, au participat, prin completarea unui chestionar on-line, peste 82.000 de elevi. “Demersul a suscitat un interes deosebit si a generat o participare-record, chestionarele on-line fiind…

- Tenisul mondial se pregatește sa implementeze noi reguli incepand cu startul lui 2018. Reunit azi, board-ul tureelor de Mare Șlem a stabilit ca la ediția din 2018 de la Australian Open sa fie introdusa regula care limiteaza timpul dintre doua schimburi la 25 de secunde. Acest lucru va fi posibil cu…

- Azi a vut loc prima etapa din cea mai ampla competiție naționala de educație ecologica, Let’s Get Green!, un proiect organizat de Let`s Do It, Romania! in parteneriat cu Kaufland Romania, prin care școlile din Romania pot caștiga o transformare completa de 15 000 euro. Proiectul consta intr-o competiție…

- Zoe Ghiuri si Iani Ciju, in calitate de asociati in societatea Rasova Wine SRL au hotarat in AGA din 28 septembrie urmatoarele: Art. 1 Iani Ciju se retrage din societate si cesioneaza 15 parti sociale, in valoare de 150 lei lui Zoe Ghiuri. Cesiunea s a facut in baza art. 202 alin. 1 din Legea 31 1990…

- O serie de modificari la Codurile penal și de procedura penala care se refera inclusiv la o serie de infracțiuni și contravenții in trafic au fost aprobate de Guvern. Executivul a operat mai multe modificari in codurile penale care ii privesc direct pe șoferii romani. Astfel, cei care conduc pe drumurile…

- Știri Arad. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, au ridicat 64.200 de euro, 31.000 de USD, 5.000...

- Trei adrese de internet stau la dispozitia elevilor, parintilor si cadrelor didactice, pentru a completa chestionare care au acelasi rol: de a evidentia, prin opinia fiecarui respondent, care este rolul temelor pentru acasa. Raspunsurile pot fi date pina lunea viitoare, 20 noiembrie. Ministerul Educatiei…

- Ministerul Educației Naționale și Institutul de Stiinte ale Educatiei au lansat o consultare naționala privind regimul temelor pentru acasa. Consultarea consta in completarea unor chestionare online destinate cadrelor didactice, elevilor și par...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a anuntat duminica o serie de modificari la Codul fiscal, in sensul acordarii unor avantaje angajatilor din sectorul IT, modificari la care...

- Facand primele sale comentarii pe tema prevederilor fiscale, dupa adoptarea, la mijlocul saptamanii, a Ordonantei de Urgenta ce aduce modificari Codului Fiscal, Liviu s-a referit si la o “problema” ce a fost constatata in acest caz. Desi considera ca nu ar fi motive ca Ordonanta care aduce modificari…

- In Monitorul Oficial nr. 719/05.09.2017, prin OMEN nr. 4815/31.08.2017, a fost aprobat Calendarul de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2017-2018. Pentru sesiunea 2018 la Buzau s-au inscris 175 de cadre didactice.

- Consultarea privind tiparirea manualelor scolare pentru diferitele discipline din planurile-cadru are loc in perioada 9-14 noiembrie 2017. Chestionarul referitor la tiparirea manualelor il puteti gasi la www.surveymonkey.com/r/manuale_tiparite Acesta se adreseaza exclusiv elevilor, parin?ilor si cadrelor…

- Elevii ar putea avea de studiat mai putine discipline, iar profesorii nu vor fi obligați sa stea la munca mai mult de 35 de ore pe saptamâna, transmite publika.md Sunt doar câteva din inițiativele Ministerului Educației, care își propune ca pâna la finele acestui…

- In contextul in care Ministerul Educației a lansat un program amplu de consultare publica privind regimul temelor pentru acasa, deputatul PSD de București Beatrice Tudor a susținut ca elevii au nevoie de un echilibru mai bun intre activitatea școlara și timpul liber. “Toți vedem cum temele…

- Ceea ce ai vazut pentru prima oara in imaginea de mai jos spune multe despre viața ta actuala și starea in care te afli. Testele de personalitate sunt foarte amuzante, dar unele sunt foarte crude, pentru ca spun adevaruri ascuns, pe care, uneori, nu vrei sa le recunoști. Cateodata, rezultatele nu sunt…

- Situație fara precedent in invațamantul constanțean, Inspectoratul Școlar Județean a neglijat, in ultimii patru ani, sa emita peste 3000 de decizii pentru cadrele didactice dar și pentru școlile care și-au schimbat numele sau statutul juridic. Serviciul Personal al ISJ Constanța a primit sarcina ca…

- WORKSHOP-URI GRATUITE PENTRU CADRE DIDACTICE, SPECIALISTI, PARINTI SI TOTI CEI CARE INTERACTIONEAZA CU COPII CU AUTISM SI CERINTE EDUCATIVE SPECIALE INVITAȚIE Asociația Autism Campia Turzii va invita sa participați la

- Ministerul Educatiei a publicat lista elevilor care vor primi sprijin financiar in anul scolar 2017 2018, in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceuldquo;. Suma alocata pentru fiecare elev este de 180 de lei pe luna, iar cei care beneficiaza de ea trebuie sa indeplineasca mai…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, anunta ca eliminarea conditiei de inaltime va fi mentinuta si pentru viitoarele concursuri din sursa externa si pentru cele din anul 2018 la Academia de Politie si scolile de agenti si subofiteri.

- SUPARATI…Dupa ce Ministerul Educatiei a anuntat ca intentioneaza sa interzica telefoanele mobile in scoli, unii directori au si aplicat aceasta regula, astfel ca elevii, nemultumiti, au sesizat Consiliul National al Elevilor. Intr-un comunicat de presa, aceasta structura a mentionat ca se opune in mod…

- 7 din 10 parinti considera ca manualele alternative ii ajuta pe copii, iar 78% cred ca manualele alternative au un continut satisfacator sau foarte satisfacator, releva studiul iVox „Rolul manualelor alternative in educatia copiilor”. Aceeasi sursa arata ca trei din patru parinti au afirmat ca ei considera…

- Ne plangem ca avem rezultate proaste insa continuam sa facem educație cu profesori necalificați. Romania este singura țara din Uniunea Europeana in care doar anul acesta au ajuns la catedra 4.500 de cadre didactice necalificate

- Editurile promit ca, in cateva zile, la elevii de clasa a cincea vor ajunge toate manualele școlare. Ministerul Educației anunța ca editurile vor livra in cateva zile manualele școlare de clasa a cincea. Comanda pentru Vaslui a fost finalizata de fiecare școala in parte, iar forma tiparita a acestora…

- "Inca in Romania avem un decalaj foarte mare intre elevi, avem un decalaj extraordinar intre profesori, avem un decalaj și mai mare intre unitațile școlare și e necesar sa gandim cum evaluam sistemul de educație avand aceste decalaje", a declarat Pop la un workshop. El a menționat ca nu sunt…

- Automatele de cafea, cele de bauturi carbogazoase și dulciuri sau snacks-uri vor fi scoase din școli, iar magazinele care vor comercializeaza ”junk food” vor fi închise.Decizia a fost luata de Ministerul Educatiei la cererea Federatiei Asociatiilor de Parinti din…

- Managerii unitaților de invațamant nu mai pot amplasa automate de cafea pe coridoare. Masura a fost impusa de Ministerul Educației, in urma sesizarii facute de Federația Naționala a Asociațiilor de Parinți, potrivit careia copiii au acces sa consume cafea și ...

- 219 cadre didactice din Teleorman au depus dosare la inspectoratul școlar județean, in cadrul etapei de selecție a profesorilor metodiști in anul 2017-2018, desfașurata intre 2-3 octombrie 2017. Din totalul celor 219 profesori, au fost declarați admiși 155 profesori care au intrunit, cumulativ, toate…

- Ziua Mondiala a Educatorului, sarbatorita din anul 1994 sub egida UNESCO, ne ofera, in fiecare an, bucuria de a ne intoarce privirile spre oamenii care și-au pus amprenta in mod semnificativ asupra existenței noastre, dascalii noștri. Cu ocazia acestei zile de importanța mondiala, Primaria municipiului…

- Peste 200 de cadre didactice au participat, joi, la un eveniment organizat de Primaria Aiud, cu ocazia Zilei Mondiale a Educatorului, sarbatorita din anul 1994 sub egida UNESCO. Primaria municipiului Aiud a organizat in data de 5 octombrie, la Salon Georgia, evenimentul ”Ziua Educatorului”. Au participat…

- Liviu Pop, Ministrul Educației, a anunțat o serie de modificari importante ce urmeaza sa intre in vigoare in invațamant. Astfel, manualele auxiliare vor fi platite direct de catre Asociațiile de parinți și se dorește ca salariile pentru profesori sa nu mai fie virate prin intermediul primariilor de…

- Liviu Pop, ministrul Educatiei, a sustinut joi o videoconferinta cu inspectoratele scolare, sindicatele si reprezentanti ai asociatiilor scolare. Potrivit Ziarului de Iasi, in cadrul conferintei au fost anuntate o serie de masuri ce urmeaza sa intre in vigoare in curand. Problema manualelor a fost una…

- Circa doua mii de cadre didactice din instituțiile de invațamant din țara, invitate sa participe la manifestarea dedicata Zilei profesionale a lucratorilor din invațamant, organizata in ajunul Zilei Internaționale a Profesorului care este marcata tradițional la 5 octombrie.In cadrul festivitații a avut…

- Dincolo de faptul ca a pus gând rau presei, prin desfiintarea chioscurilor de difuzare din aria pe care o pastoreste, primarul sectorului 4, Daniel Baluta, manifesta si un dezinteres total fata de procesul de învatamânt. Imediat dupa ce a taiat fondurile pentru asigurarea…

- Responsabili de siguranta elevilor si interesati de formarea bunelor deprinderi ale acestora, politistii maramureseni continua Saptamana prevenirii criminalitatii cu lectii sustinute in mijlocul elevilor. Mesajele preventive sunt transmise prin intermediul discutiilor directe cu elevii, al distribuirii…

- ZIUA EDUCATIEI 2017. Joi, 5 octombrie, elevii si profesorii sarbatoresc Ziua Educatiei. Desi au tot aparut informatii ca 5 octombrie, ZIUA EDUCATIEI, ar fi libera pentru elevi si profesori, Ministerul Educatiei a precizat pentru realitatea.