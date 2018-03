Schimbări importante pentru toate categoriile de asiguraţi la casele de sănătate Potrivit acestuia, din aprilie 2018, asiguratii vor putea obtine medicamentele cu si fara contributie personala de la oricare farmacie din tara aflata in contract cu sistemul asigurarilor sociale de sanatate. Actuala reglementare, conform careia farmacia trebuie sa fie in contract cu aceeasi casa de asigurari de sanatate ca si medicul prescriptor, va mai fi aplicata doar pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat. De la 1 iulie 2018, inclusiv invest (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

