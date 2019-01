Prima zi a anului 2019 aduce schimbari importante pentru șoferii care au mașini mai vechi de 12 ani. Aceștia vor avea de suferit in urma noilor prevederi privind inspecția tehnica periodica a mașinii (ITP). In 2018, au existat anumite schimbari privind reglementarea inspectiei tehnice periodice a masinii (ITP). Aceste schimbari variaza de la conditiile care […] The post SCHIMBARI IMPORTANTE pentru șoferii cu mașini mai vechi de 12 ani! Legea a intrat oficial in vigoare astazi! appeared first on Ziarul Unirea .