- Directia Piete, subordonata Primariei Sector 4, condusa de primarul PSD Daniel Baluta, a concediat o angajata cu handicap locomotor. Motivul oficial: i s-a desfiintat postul. Motivul neoficial: n-a vrut sa se inscrie in PSD. La capatul acestei decizii s-ar afla seful biroului juridic al Directiei, colonelul…

- BERBECAveți succes in toate activitațile casnice. Posibil sa primiți o suma importanta de pe urma unei afaceri și sa va faceți planuri de viitor impreuna cu partenerul de viața.TAURPosibil sa primiți o mana de ajutor de unde nu va așteptați.

- GEMENI: De cele mai multe ori, nativii din gemeni au doua fețe in relații și sunt profitori. La inceput, te vor minți in cel mai frumos mod, iar apoi te vor duce cu zaharelul. In momentul in care vor fi siguri ca ți-au caștigat inima, gemenii iși vor arata adevarata fața. Exista și…

- Simona Halep (26 de ani) ocupa in continuare poziția secunda a clasamentului WTA, dar va redeveni lider mondial la finalul saptamanii. Petra Kvitova (27 de ani) a caștigat turneul de la Doha și a revenit printre cele mai bune 10 jucatoare ale lumii, facand un salt spectaculos de 11 poziții. Simona…

- Nicolae Dica a prefațat derby-ul cu Dinamo, anunțand schimbari importante in echipa de start a celor de la FCSB. ...despre rivalii din derby: "Dinamo traverseaza un moment bun. Ne va aștepta o partida foarte grea. Au avut intotdeauna o atitudine in plus la meciurile cu noi. Este o partida foarte importanta,…

- Importante forte de securitate din comitatul Broward, in Florida, au intervenit, miercuri, in urma semnalarii unui incident armat, aflat in curs la un liceu din localitatea Parkland, a anuntat biroul serifului, relateaza Reuters. In urma atacului armat, ar fi fost ranite cel putin 20 de persoane.

- 1. Rac Femeile Rac nu isi ascund niciodata sentimentele profunde. Vor face orice le sta in putinta ca sa fie fericite alaturi de barbatul iubit si pentru fericirea acestuia. Citeste si Zodiac chinezesc ZILNIC. JOI 8 FEBRUARIE 2018. Cum iti este ziua dupa energiile cosmice chinezesti…

- Ludovic Orban susține ca a avut discuții cu Dacian Cioloș, dar nu a precizat natura acestora. Intrebat despre o posibila inscriere in PNL a lui Dacian Ciloloș, Ludovic Orban a dat un raspuns clar. El i-a transmis lui Cioloș sa nu uite ca datorita PNL fostul premier a dobandit pozițiile publice.…

- De la 20 mai 2019 pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, in conformitate cu Sistemul Track&Tracing -T&T, vizat de Art. 15 si 16 ale…

- Schimbari importante in cateva comisii de specialitte ale Senatului Ecaterina Andronescu la sediul DNA. Foto: captura video. Prima sesiune ordinara a Senatului din acest an a început cu modificari în Biroul Permanent, dar si în conducerea grupurilor parlamentare…

- Schimbari importante pentru șoferi din 2019! Masinile avariate in accidente majore vor trebui duse la inspectia tehnica periodica dupa ce vor fi reparate. Pe de alta parte, conducatorii auto care vor cumpara o masina second-hand ar putea avea acces la un fel de cazier al autoturismului, doar…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) au decis implementarea si derularea a trei proiecte noi cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania. Printr-un serviciu pus la dispozitie de RAR, toti cei care vor sa cumpere o masina second hand pot afla prin SMS numarul…

- Datele rezultate in urma consultarii, la care au participat peste 38.000 de persoane, vor fi luate in considerare in procesul de fundamentare si aprobare a ordinului de ministru privind structura noului an scolar, scrie Digi 24.Potrivit Ministerului Educatiei Nationale MEN , in ceea ce priveste data…

- Consiliul Concurentei lanseaza in consultare publica doua ghiduri care contin elementele esentiale pe care trebuie sa le contina contractul prin care se incredinteaza prestarea serviciului public de alimentare a populatiei cu energie termica si a serviciului public de transport local de persoane. Practic,…

- Petru Craciun, directorul general pentru Romania, a decis sa se retraga, dupa 24 ani de activitate in cadrul organizației. Luna februarie va aduce cu sine schimbari importante la nivelul conducerii grupului pentru Romania al Cegedim, compania franceza de analiza și studii de piața, specializata in…

- Declarația 600 trebuia depusa pana la 31 ianuarie 2018 de catre cei care, in 2017, au obținut venituri din activitați independente, chirii, drepturi de autor, din agricultura, echivalente cu cel puțin 12 salarii minime pe an, indiferent daca au obtinut si venituri de natura salariala. Citeste…

- Scopul filtrelor instituite in zona exterioara Pietei Universitatii este unul preventiv pentru a descuraja eventuale acte de tulburare a ordinii publice, precizeaza Jandarmeria Romana, sambata, intr-o postare pe Facebook. Potrivit autoritatilor, astfel de masuri se iau de multe ori cu…

- Incident grav in capitala Indoneziei. Un balcon din cladire in care se afla Bursa din Jakarta s-a prabușit, iar mai multe persoane au fost ranite. Imaginile de pe rețelele de socializare arata haosul care a urmat, relateaza BBC News. Momentul in care balconul s-a prabușit in cladirea bursei din Jakarta…

- Dacian Cioloș se alatura celor care comenteaza situația din PSD. Fostul premier avertizeaza ca rafuielile politice țin ocupata agenda publica, in condițiile in care, la nivel european, se dezbat teme care vor influența decisiv evoluția Romaniei.Vezi și: Pericolul țigarilor electronice: Producatorul…

- Instanta suprema decide, miercuri, daca admite cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar in cazul lui Radu Mazare cu un mandat de arestare in lipsa, avand in vedere ca fostul primar a plecat in Madagascar.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in comun cu DIFE a MAI, a descins cu percheziții in aceasta dimineața in cadrul unei cauze penale pornita pe faptul escrocheriei, in proporții deosebit de mari, comise de un grup criminal organizat, pe faptul depașirii atribuțiilor…

- De la 1 ianuarie 2018, masinile mai vechi de 12 ani vor ajunge la ITP mai des, iar, in ceea ce-i priveste pe soferi, cardiacii și diabeticii ar putea sa-și reinnoiasca sau sa obțina permisul numai...

- Anul 2018 a inceput cu intrarea in vigoare a unor modificari legislative care afecteaza cea mai mare parte a populatiei, dar si mediul de afaceri, cele mai importante schimbari vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, cresterea salariului minim brut pe economie…

- Ieri, 28 decembrie 2017, in jurul orei 20.30, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada Plopilor din Blaj, mai multe persoane sunt implicate intr-un scandal. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie si jandarmi, care au intervenit pentru aplanarea…

- Polițiștii din Blaj au retinut 4 persoane ce sunt cercetate pentru tulburarea ordinii si linistii publice si amenintare. La data de 28 decembrie a.c., in jurul orei 20.30, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada Plopilor din Blaj, mai multe persoane sunt implicate…

- Un incident grav a avut loc astazi in nord-estul Moscovei dupa ce un autobuz a intrat in plin in oamenii care așteptau in stație. In urma accidentului, trei persoane au fost ranite. Acesta este al doilea accident care a avut loc in Moscova, avand in vedere ca un alt autobuz plin cu pasageri…

- De la 1 ianuarie, romanii cu masini noi vor avea o supriza placuta referitor la inspectia tehnica periodica – in schimb, cei cu vehicule vechi or sa treaca mai des pe la ITP. Potrivit stirileprotv.ro, un act normativ care a ...

- Ofiteri DGA si politisti efectueaza, joi, zeci de perchezitii in Bucuresti si in judetele Mures si Bistrita-Nasaud la institutii publice si la domiciliile unor persone fizice, intr-un dosar in care se fac cercetari cu privire la savarsirea unor infractiuni de coruptie cu implicarea unor functionari…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri initiativa legislativa a UDMR care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Potrivit initiativei legislative semnate de trei deputati si doi senatori UDMR, deputatii si senatorii, membrii Guvernului,…

- Guvernul a aprobat miercuri, 20 decembrie, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte. Astfel, potrivit initiativei legislative inaintate de un grup de sapte deputati democrati, din buletinul de identitate, pasaport, pasaportul…

- Un avion de pasageri s-a prabușit in Rusia! Patru oameni, printre care și un copil de cinci ani și-au pierdut viața. Alte 9 persoane sunt grav ranite. Avionul, un Antonov TBC-2MC, s-a prabușit in apropiere de orașul Naryan-Mar din nordul Rusiei. Accidentul a fost prins pe camerele de supraveghere,…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, a declarat, luni, într-o conferinta de presa sustinuta la Senat, ca este momentul sa traga un semnal de alarma pentru ca Arenele BNR sa revina în circuitul sportiv deoarece sunt foarte importante pentru viitorul tenisului

- Jucatoarea Simona Halep, numarul 1 mondial, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Senat, ca este momentul sa traga un semnal de alarma pentru ca Arenele BNR sa revina in circuitul sportiv deoarece sunt foarte importante pentru viitorul tenisului romanesc. "Eu am avut ocazia sa joc…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe a declarat ca vor fi instalate paravane de plexiglas anul viitor, din fonduri europene, anunta Realitatea Tv. El a declarat ca se va face o analiza si va lua o decizie in urmatoarele 6 luni. [citeste si]

- „Ministerul de Transporturi a acționat in ultimele doua luni de zile pentru pregatirea exemplara pentru a preveni efectele viscolului, vremii rele. In momentul de fața avem incheiate 57 de contracte de deszapezire, adica toate contractele de care este nevoie. Sunt acoperite integral toate autostrazile…

- Ferma vedetelor este un format extrem de complex ce presuspune abilitati de adaptare extreme pentru vedetele ce au acceptat provocarea. In cele doua sezoane difuzate pana acum, concurentii au trecut prin provocari inedite ce au trecut dincolo de traiul in conditii ca acum 100 de ani. Cel mai important…

- O explozie a avut loc in New York, intr-o statie de autobuz. Conform presei internationale, patru persoane au fost ranite in urma acestui atentat. Sursele spun ca explozibilul n-ar fi trebuit sa pocneasca in statia de autobuz.

- Casa Regala a Romaniei a anuntat modificari majore in programul funeraliilor Regelui Mihai I. Sambata, 16 decembrie 2017, ultimul suveran al Romaniei va fi condus pe ultimul drum. Sicriul in care este trupul Majestatii Sale defuncte va face un lung drum pana va fi depus in locul in care isi va dormi…

- Cristi Pustai a vorbit despre cele trei schimbari pe care le-a facut in meciul cu CSU Craiova, scor 0-0, fiind obligat din cauza accidentarilor. "Am facut 3 schimbari obligat. La pauza Sirghi mi-a spus ca are ceva probleme la aductori și a cerut schimbarea. Din fericire, Darius Olaru nu are nimic grav,…

- Doi barbati din municipiul Sacele, sunt acuzati ca timp de patru luni, ar fi agresat mai multe persoane si ar fi tulburat ordinea si linistea publica. Potrivit politistilor, cei doi, unul in varsta de 36 de ani si celalalt in varsta de 27 de ani, ar fi comis mai multe acte de agresiune in dauna a cinci…

- „Orice om iși dorește sa traiasca mult, dar nici unul nu vrea sa imbatraneasca.” Jonathan Swift Perioada de batranețe aduce cu sine numeroase schimbari importante in modul in care individul se percepe pe sine și lumea din jur, respectiv au loc schimbari in viața profesionala, in relațiile cu familia…

- Dupa ce, dupa 1989, primarii Galatiului au desfiintat toate WC-urile publice – care au ajuns restaurante si cladiri de birouri – noul edil vrea sa amplaseze toalete moderne, legate la canalizare si apa curenta. Municipalitatea a scos la licitatie achizitia (estimata intre 920.000 de lei si 1,8 milioane…

- Luna plina sau „luna plina rece” va avea loc pe 3 decembrie, 2017. Acest eveniment astrologic este posibil atunci când luna se apropie foarte mult de Pamânt. Super lunile din emisfera nordica, mai ales pe durata iernii, par sa fie mai mari decât cele din restul…

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, spune ca bradul intarzie „din cauza ca așa-zise persoane publice impiedica transportarea lui”, dar, cel mai probabil, va ajunge la Chișinau in aceasta seara. Declarația a fost facuta inaintea ședinței Consiliului municipal Chișinau, transmite IPN. Silvia…

- Anda Adam este in culmea fericirii. In data de 30 noiembrie, vedeta are parte de doua aniversari importante in familia ei. In urma cu doi ani, cantareața Anda Adam se casatorea cu alesul inimii sale, Sorin Andrei . In noiembrie 2015, Anda Adam devenea mamica pentru prima oara, atunci cind a adus-o pe…