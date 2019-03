Potrivit legislatiei fiscale in vigoare, depunerea Declaratiei Unice, care este obligatorie, se va face doar online din acest an, scrie capital.ro. Depunerea Declaratiei Unice se face pe site-ul ANAF.RO.

ANAF are un nou model de Declaratie Unica in 2019, pe care l-a pus in dezbatere, si care a fost publicat si Monitorul Oficial. Noul formular are si anumite modificari fata de cel de anul trecut, insa in el.

Termenul de depunere este cel de 15 martie 2019, iar cei care depun Declaratia Unica mai devreme de acest termen pot beneficia si de anumite bonificatii.