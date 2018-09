Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi, in sedinta de Guvern, Ordonanta de Urgenta prin care se va modifica legislatia privind insolventa. La finalul sedintei, mijnistrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus ca ordonanta va permite eficientizareai recuperarii creantelor bugetare ale societatilor aflate in insolventa,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a declarat joi, dupa ce Ordonanta de Urgenta ce vizeaza insolventa a fost adoptata in Guvern, ca proiectul indeplineste toate cerintele constitutionale.

- Negocieri de foc incheiate la Guvern. Liderii de sindicat au discutat cu Viorica Dancila, Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici despre modificari importante la noua lege a pensiilor, dar și la salarii.

- O ordonanta de urgenta privind insolventa ar putea fi discutata joi in sedinta de Guvern, scopul acesteia fiind acela de a face mai grea intrarea in aceasta procedura a companiilor, in special a celor care au practica de intra si a iesi din insolventa, a declarat, la Digi 24, ministrul Finantelor,…

- Masura de reducere a TVA-ul in turism de la 9% la 5% poate fi adoptata saptamana viitoare de catre Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "S-a anuntat TVA-ul de la 9% la 5% in zona de turism. Este posibil sa avem, saptamana viitoare, un proiect de Ordonanta de Urgenta…

- Urmeaza schimbari importante in Guvern pentru o iminenta ordonanța de urgența privind amnistia și grațierea, scrie Ziare.comcitand surse politice. Astfel, se intenționeaza modificarea HG 561/2009 pentru ca actele normative sa aiba doar facultativ nevoie de avizele miniștrilor.

- Consilierul pe teme economice al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a afirmat, sambata, ca se pregateste modificarea legislatiei privind insolventa, fiind in lucru, la Executiv, un proiect de Ordonanta de Guvern in acest sens.

- Ministerul de Finanțe propune scaderea din pix a prețului gazelor pana la 55 de lei pe MWh și plafonarea acestuia pana la 30 iunie 2021, instituția argumentand ca liberalizarea efectuata la 1 aprilie 2017 a dus la creșterea prețurilor, iar estimarile pentru perioada urmatoare sunt in același sens. ”Pentru…