- COD RUTIER 2019. O modificare intrata in vigoare din prima zi lucratoare a acestui an este ca șoferii vor avea posibilitatea de a alege și de a folosi dovada inlocuitoare mai puține zile, pentru a-si recupera permisul mai repede, in cazul unei suspendari. Daca anterior erau obligați sa depuna…

- Numeroase schimbari legislative au intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2019. Majoritatea acestora vizeaza Codul fiscal și le-a introdus cea de-a doua Revoluție fiscala, ironizata și „Ordonanța lacomiei”, iar altele au fost intens discutate in aceasta toamna, dar forma finala s-a aflat doar din Monitorul…

- Sambata, cu doar doua zile inainte de intrarea in noul an, Guvernul a publicat in Monitorul Oficial OUG nr. 114/2018, ce modifica nu doar Codul fiscal ci și alte 15 legi in materie economica. Ordonanța publicata sambata este foarte vasta, așa incat analiza de fața se refera la aspectele ei esențiale.…

- Spre exemplu pietonii trebuie sa stie ca au obligatia, atunci cand sunt in trafic, sa circule pe trotuare sau, daca acestea nu sunt disponibile in respectiva zona, sa circule pe acostament, adica pe marginea, de cele mai multe ori nepavata, a drumului. Acestia nu au voie sa circule pe pistele de biciclete…

- Informația momentului pentru șoferii din Romania dupa ce a ieșit la iveala faptul ca actualul cod rutier ar putea sa fie modificat in mod drastic! Ce amenzi sunt prevazute și ce trebuie sa afle șoferii?