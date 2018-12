Stiri pe aceeasi tema

- Salariul angajatilor din sectorul public va fi majorat de la 1 ianuarie cu 25 din diferenta dintre salariul actual si cel stabilit pentru 2022, a declarat miercuri seara ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, precizand ca inghetarea salariilor reprezinta scenariul cel mai pesimist trimis…

- Documentul nu prevede, insa, si o majorare similara a salariului minim pentru persoanele care au o vechime de peste 15 ani, asa cum au anuntat initial autoritatile. "Tot de la 1 ianuarie, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu cel putin un an…

- Salariul minim nu va mai creste la 2.350 de lei pentru persoanele cu o vechime in munca de cel putin 15 ani, asa cum anuntasera guvernantii initial. Majorarea se va face doar pentru persoanele incadrate pe functii cu studii superioare, cu o bechime de cel putin 1 an, informeaza Profit.ro.…

- Cresterea salariilor bugetarilor se va aplica si anul viitor la fel ca si majorarea punctului de pensie cu 15% de la 1 septembrie 2019, iar voucherele de vacanta se vor da pentru toti bugetarii la fel ca in 2018, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…

- Salariul minim va creste cel mai tarziu de la 1 ianuarie, data fiind acum in analiza Guvernului, a declarat duminica, la Antena 3, Eugen Teodorovici, ministerul Finantelor. „Analizam care este data optima si vom lua o decizie. Este posibil ca hotararea de Guvern sa apara saptamana viitoare”, a precizat…

- Salarii bugetari. Guvernul ia in considerare inghetarea veniturilor salariatilor de la stat. Ministrul Finantelor recunoaste documentul trimis la CE Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca este o varianta de lucru inghetarea salariilor din 2019, asa cum reiese din documentul prezentat de liberalul…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca ia in calcul majorarea salariului minim brut de la 1.900 de lei la 2.050 de lei pana la sfarșitul acestui an. Potrivit calculelor ziarului Libertatea, majorarea de 150 de lei la leafa inseamna doar 85 de lei in buzunar. Cum din salariul brut se scad…

- ”Luam in considerare, se fac calcule la Finanțe și sunt șanse ca salariul minim sa creasca la 2050 de lei inainte de 1 ianaurie 2019. Acesta va crește cel tarziu la 1 ianuarie 2019, dar la Finanțe luam in calcul toate scenariile și, daca se poate, vom propune in Guvern creșterea.”, a declarat Eugen…