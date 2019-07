Aceste vedete au titluri regale!

Aceste vedete au titluri regale! In fiecare an, Casa Regala a Marii Britanii ofera distinctii unor personalitati pentru implicarea lor in actiuni caritabile sau pentru meritele artistice. Va invitam sa descoperim astazi impreuna cateva dintre vedetele de la Hollywood care au primit, de-a lungul anilor, titluri regale! Catherine Zeta-Jones… [citeste mai departe]