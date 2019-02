Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a incitat la protestele impotriva schimbarilor climatice desfasurate de tineri in mai multe tari europene, a declarat luni ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin, la o zi dupa ce cancelarul german Angela Merkel sugerase de asemenea o astfel de legatura, potrivit dpa. Elevi si tineri au iesit…

- Cardurile de masa au detronat in 2018 tichetele tradiționale, cel mai utilizat beneficiu extrasalarial din Romania: peste 70% dintre salariați și peste 80% dintre comercianții parteneri utilizeaza acum varianta digitala a tichetelor de masa, anunța Edenred Romania, cea mai mare companie emitenta de…

- Circa 20 de 'veste galbene' franceze si italiene, intre care unul dintre liderii miscarii din Franta, Maxime Nicolle, s-au adunat vineri la San Remo (nord-vestul Italiei) pentru a 'discuta' despre 'Europa popoarelor', potrivit AFP. 'Am improvizat aceasta reuniune pentru a…

- Tesla a lansat anul trecut configuratorul pentru Model 3 pe mai multe piețe din Europa, printre care se numara și Franța, Germania, Olanda, Marea Britanie, Suedia și Norvegia, iar livrarile erau programate pentru inceputul lui 2019. Potrivit Bloomberg, Tesla a primit acum toate aprobarile necesare și…

- La inceputul lunii decembrie 2018, Tesla a anunțat ca Model 3 poate fi comandat pe principalele piețe europene, iar livrarile vor incepe din acest an. Constructorul american lansase configuratorul pentru Model 3 pe mai multe piețe din Europa, printre care se numara și Franța, Germania, Olanda, Marea…

- Numarul persoanelor interesate de perfectionare si formare profesionala a crescut in Europa de la 35,2% in 2007 la 45,1% in 2016, insa Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana, cu o rata de participare de doar 7% in 2016, arata datele publicate luni de Eurostat. In 2016, cea mai ridicata…

- Aproape jumatate dintre americani au un membru apropiat de familie care a petrecut cel putin o noapte in inchisoare, potrivit unui studiu publicat joi si care ilustreaza inca o data caracterul masiv al incarcerarilor in Statele Unite, relateaza France Presse, informeaza AGERPRES . Aceasta ancheta intervine…

- Tigarile electronice, cele fara ardere sau cele cu vapori ar trebui sau nu sa fie reglementate cum sunt tigarile cu ardere? Este o dezbatere pe care au avut-o specialistii din Europa, dar si din Statele Unite al Americii la cel mai mare summit al tigarilor electronice care a avut loc in Londra. Tari…