Stiri pe aceeasi tema

- Topirea masiva a ghețarilor nu mai poate fi oprita. In Groenlanda, acolo unde acum 50 de ani totul era alb și inghețat, acum se vede pamantul. Iar localnicii care odata aveau drept singura indeletnicire pescuitul la copca (foto, stanga) ies acum pe plaja cu mingea (foto dreapta). Circa 40 de miliarde…

- Schimbari mari pentru toate zodiile. Mariana Cojocaru, astrolog: "In luna zodiacala a Fecioarei vor fi foarte multe probleme", iar specialista in astre face și precizari referitoare la zodiile care vor avea de suferit in urmatoarea luna.

- Guvernul a adoptat noi modificari aduse Codului Rutier, in urma ședinței de luni. Potrivit noilor schimbari, șoferii care sunt prinși folosind, la volan, telefoane sau alte gadgeturi vor primi o amenda usturatoare.

- Membrii echipei executive ii vor raporta lui Murielle Lorilloux, CEO al celor doua companii. Mostafa El Beltagy va fi numit director consumer business unit. Mihnea Radulescu, in prezent CEO UPC Romania, va prelua rolul de director Vodafone Business Unit. Catalin Buliga va fi numit technology director.…

- Eclipsa de Luna care se va produce in noaptea de 16 spre 17 iulie, pe zodia Capricorn, va avea efecte drastice asupra zodiilor, intrucat va schimba destinul unor nativi, potrivit astrologului Cristina Demetrescu.

- In 2050, clima la Londra va fi asemanatoare cu cea de la Madrid de acum. La Stockholm va fi ca la Budapesta, iar la Paris ca la Canberra, conform unui studiu dat publicitatii miercuri si care a luat in calcul scenariul cel mai optimist al incalzirii globale,

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, intrebat daca exista posibilitatea ca ministere ale ALDE sa ajunga la PSD și viceversa, ca inca un a discutat cu Viorica Dancila legat de remaniere. El a precizat ca așteapta analiza premierul asupra subiectului.Vor fi facute schimbari și in randul miniștrilor…

- Victor Ponta lanseaza o propunere fara precedent in politica din Romania. Liderul Pro Romania vrea ca partidul pe care il conduce sa aiba candidat comun cu PSD si ALDE la prezidentialele din noiembrie, iar acesta sa fie desemnat prin vot direct de toti cei care doresc sa voteze, nu doar de catre…