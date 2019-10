Stiri pe aceeasi tema

- Prestigioasa companie de teatru Royal Shakespeare Company (RSC) a anuntat miercuri ca renunta la finantarile oferite de grupul petrolier BP din motive care tin de "urgenta climatica", informeaza AFP. Mecenatul BP permitea RSC - companie teatrala britanica, al carei sediu se afla in Stratford-Upon-Avon,…

- Sub atenta monitorizarea Poliției Locale prin camerele video de supraveghere , Monumentul Ostasului Roman este vandalizat și transformat in loc de distracții. Tinerii se urca cu rolele pe blocurile sculptate ce formeaza ansamblul monumental de for public iar treptele recent reabilitate au ajus…

- Reprezentantii TVR au oferit detalii despre cum va arata scena Festivalului Cerbul de Aur 2019, ce se va desfasura in Piata Sfatului din Brasov, in perioada 22-25 august. Editia 2019 va fi una stralucitoare, cu o scena „inundata” de sute de metri patrati de ecrane LED, adaptata, la fel ca grafica, profilului…

- O autoutilitara a lovit un cortegiu funerar in aceasta dimineața in comuna argeșeana Davidesti, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. In urma accidentului, doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, la fata locului intervinnd o autospeciala de pompieri si un echipaj…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va avea joi, la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentantii studentilor in scopul identificarii problemelor pe care acestia le vad prioritare, obiectivul Guvernului fiind acela de a crea conditiile pentru ca tinerii sa ramana in tara. "Azi, la ora…

- O statie spatiala va fi amplasata pe o orbita eliptica a Lunii, situata la o distanta de minimum 2.993 de kilometri de Luna. Constructia avanpostului va debuta in anii 2020, au anuntat NASA si Agentia Spatiala Europeana (ESA), citate de The Telegraph. Lunar Gateway va fi folosita ca punct de stationare…

- Constanța, Craiova și Galați sunt cele trei orașe care au intrat in cursa pentru titlul „Capitala Tineretului din Romania”, ediția 2020-2021. Programul se afla la cea de-a cincea ediție, iar orașul desemnat caștigator va purta titlul in perioada 02 mai 2020 – 1 mai 2021, timp in care va implementa și…

