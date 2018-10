Schimbarea orei. Se renunţă sau nu la oră de vară? "Cu totii afirmam in discursurile noastre ca dorim sa actionam la nivel macro in chestiunile de importanta majora si la nivel micro in chestiunile de importanta minora. Dar nu exista aplauze atunci cand legislatia UE prevede faptul ca europenii trebuie sa schimbe ora de doua ori pe an. Comisia propune schimbarea acestei situatii. Schimbarea orei trebuie sa inceteze. Statele membre ar trebui sa decida singure ca cetatenii lor sa traiasca in conditii de ora de vara sau de iarna. Este o chestiune de subsidiaritate. Ma astept ca Parlamentul si Consiliul sa impartaseasca acest punct de vedere si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

