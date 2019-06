Schimbarea legii ANI, declarație de avere. Cazanciuc: Învit cât mai mulți colegi! "Integritate sa fie, dar nu pe hartie! - Modificarea Legii ANI - Pentru ca mai sunt cateva zile pana la depunerea declarațiilor de avere și interese, cand ANI va primi și prelucra circa 1.200.000 de declarații tiparite pe hartie (fiind an electoral, aproape ca iși dubleaza volumul de declarații prelucrate), care se vor adauga la cele aproape 8 milioane de declarații pe care deja le pastra in arhive și le gestiona in luna mai 2019, invit cat mai mulți colegi sa susțina inițiativa simplificarii acestui proces! Ideea de baza este de a reglementa posibilitatea ca aceste declarații… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Frica din PSD" "Dragi colegi... Daca exista, totusi, un motiv pentru care unii dintre noi mai stau cu privirea in pamant si cauta solutii acolo unde nu exista, acest motiv este frica. (...) Frica din PSD are la baza frica de PSD. Daca am fi devenit cu adevarat un partid mort, fara viitor,…

- Președintele Comisiei Juridice din Senat, Robert Cazanciuc, a anunțat ca va depune un proiect de lege prin care va solicita schimbarea Legii de organizare de a Agenției Naționale de Integritate, in așa fel incat declarațiile de avere sa fie depuse in format electronic. Un astfel de proiect a mai…

- Presedintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, isi invita colegii parlamentari sa i se alature in sustinerea unei initiative de modificare a legii ANI, care sa prevada completarea si transmiterea electronica a declaratiilor de avere si interese catre Agentia Nationala de Integritate,…

- Viceprimarul baimarean UDMR, Noemi Vida, va fi eliberat din functie. De asemenea, Vida isi pierde si locul in Consiliul Local, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justie a decis sa ii dea castig de cauza Agentiei Nationale de Integritate, in procesul cu Noemi Vida. Viceprimarul UDMR a fost gasit in incompatibilitate…

- Luna trecuta un alt ales local argesean a fost declarat incompatibil, dupa ce o situatie de acum trei ani a intrat in atentia Agentiei Nationale de Integritate. Lui Margarin Serban Blidaru, viceprimarul Campulungului care la finalul acestei luni va implini 50 de ani, i s-a retinut faptul ca in perioada…

- El a afirmat ca SRI a transmis catre ANI 71 de note care vizau in total 600 de persoane, intre care ministri, europarlamentari, deputati, senatori, primari, presedinti de Consilii judetene, prefecti, consilieri de ministri, directori de Directii descentralizate, secretari de primarie."Raportul…

- Functionarii publici care nu depun declaratiile de avere si interese in urmatoarele trei zile risca sa fie amendati. Pana acum, responsabilii de la Autoritatea Naționala de Integritate au primit aproximativ 43 de mii de astfel de documente.

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natura administrativa și avere nejustificata in cazul a 19 foști și actuali aleși locali, printre care și ALION DUMITRU, fost Consilier Local in cadrul Consiliului Local Pianu, se arata intr-un comunicat…