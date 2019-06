O inregistrare din timpul ședinței PSD Constanța din 19 iunie a ajuns in posesia site-lui local ordinea.ro. In inregistrare se aude vocea președintelui Felix Stroe, care folosește un limbaj colorat pentru a-i mobiliza pe social-democrații constanțeni. Stroe iși indeamna colegii sa ”nu intoarca obrazul” și sa raspunda la ”M*e PSD” cu ”M*e PNL și USR”, iar femeilor din partid le cere sa aiba ”atitudine barbateasca”: ”Capete-n gura și pe ei!”: ”Puși pe bataie! Și n-o sa ne intoarcem obrazul celalalt ca-n spusa aia a lui Matei (evanghelistul – n.r.), ci (daca ni se spune – n.r.) ”Ba a ma-tii” (vom…