- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) este asteptata, miercuri, sa se pronunte in legatura cu lipsa completurilor de trei judecatori specializate in fapte de coruptie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Sesizarea a fost facuta de Florin Iordache, in calitate de presedinte delegat al Camerei…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, sustine ca rezultatul partidului la europarlamentare trebuie asumat de toti, ea afirmand ca social-democratii, in momentele grele, au dat dovada de unitate si putere de a merge mai departe. Dancila a declarat, marti, la finalul sedintei Biroului Permanent…

- Procesul electoral in judetul Hunedoara s-a desfasurat in conditii bune si a fost unul corect, fiind o dovada de civism si de organizare, a apreciat luni prefectul judetului, Fabius Kiszley, potrivit agerpres.ro.Citește și: Liviu Dragnea cu ochii in soare! Unde se afla iubita sa, Irina Tanase…

- Liberalii au prezentat marți o serie de documente despre care spun ca reprezinta "dovezi ale minciunii și ipocriziei" lui Liviu Dragnea. Mai exact, potrivit prim-vicepreședintelui PNL, Raluca Turcan, firma Nutrelo Group SA in care este acționar fiul șefului PSD face afaceri cu multinaționalele pe care…

- Chiar daca modificarile la Codul penal au trecut de votul Parlamentului, cifrele confirma ca PSD si ALDE nu mai au majoritate in Camera Deputatilor. Sprijinul UDMR si al minoritatilor nationale a inclinat decisiv balanta in favoarea lui Liviu Dragnea. Modificarile la Codul Penal, cu dedicatie pentru…

- Liviu Dragnea i-a invitat joi pe jurnaliști in biroul sau de la Camera Deputaților ca sa le arate ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu se afla acolo, și l-a luat peste picior pe acesta. Dragnea a insistat ca jurnaliștii sa il fotografieze in biroul gol ca dovada ca nu are discuții secrete cu…

