Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, brutariile, covrigariile și patiseriile vor fi obligate sa iși informeze clienții, prin inscripționare pe ambalaj, ca produsele pot conține grasimi, zaharuri sau amelioratori pentru gust, potrivit profit.ro. Noua regula va fi impusa dupa ce, in toamna anului 2016, acelorași comercianți…

- Brutarii si patiserii care folosesc produse congelate vor fi nevoiti sa se spuna unor noi reguli de informare a consumatorilor, considera Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

- Oficialii FRF au facut tot posibilul in ultimele luni sa schimbe statutul federatiei, astfel incat pretedentii la pozitia de presedinte sa indeplineasca anumite conditii. Schimbarea statututui nu se poate face insa pana la alegerile din 18 aprilie, iar oficialii FRF admit ca Ionut Lupescu poate intra…

- Toate obiectele din metale pretioase vor trebui sa aiba marca statului Toate obiectele din metale pretioase vor trebui sa aiba marca statului, pentru a putea fi comercializate în România. Asa prevede o ordonanta de urgenta, adoptata saptamâna aceasta de Guvern.…

- Fiscul a dat-o in judecata pe fosta soție a lui Irinel Columbeanu și cere dizolvarea firmei SC Monica Columbeanu Media SRL, unde actuala iubita a lui Mr. Pink deține 99 % din acțiuni, iar milionarul de la Izvorani restul de 1 %. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, toate…

- Ministrul Economiei Danuț Andrușca a anuntat ca aurul comercializat in Romania va fi protejat prin lege, o masura dura de combatere a evaziunii fiscale. Se va aplica marca statului pe toate obiectele din metale prețioase si se asigura, astfel, protejarea consumatorilor romani. Masura anuntata de oficialul…

- Facebook a facut un experimente in ultimele luni care a frustrat foarte mulți utilizatori ai rețelei de socializare, dar se va incheia in curand. In ultima perioada, majoritatea postarilor pe care le-ai vazut pe Facebook au provenit de prieteni și mai puțin de la pagini publice, chiar și daca este vorba…

- Romania a intarit semnificativ cadrul legal referitor la protectia consumatorilor si combaterea evaziunii fiscale prin adoptarea, in sedinta de Guvern de joi, a ordonantei de urgenta care prevede aplicarea obligatorie a marcii statului pe toate obiectele din metal pretios care vor fi comercializate…

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- 1. Alimente de consumat • Ca sursa de carbohidrați, inlocuiți orezul alb cu orezul brun sau basmati, pastele albe cu cele din grau dur, integrale sau de orez, faina alba cu cea integrala sau de ovaz, cartoful alb cu cel dulce; • Ca sursa de grasimi sanatoase indreptați-va spre…

- "Legea 151/2015 este in vigoare de pe 1 ianuarie 2018. Este in vigoare si este aplicabila desi eu personal am spus public de nenumarate ori ca ea trebuie sa sufere foarte multe modificari inclusiv din perspectiva Constitutiei pentru ca unele texte sunt neconstitutionale. Imi pare rau ca in sala nu…

- Comisarii de la Protecția Consumatorilor cer salarii mai mari, colegii lor din alte instituții, funcționari publici, avand salarii duble sau triple fața de ei, susțin aceștia. Un comisar superior la ANPC are salariul brut de baza de 3.917 lei, in timp ce un inspector superior la Direcția…

- Celebrul actor Ewan McGregor s-a despartit, anul trecut, de Eve Mavrakis dupa un mariaj de 22 de ani. Cei doi au impreuna 4 copii: Clara, Anouk, Esther Rose si Jamyan. Scotianul avea o relație cu Mary Elizabeth Winstead, partenera lui din serialul Fargo. Legatura lor nu a durat, insa, prea mult. Recent,…

- Un nou produs traditional din judetul Bihor a obtinut recunoasterea ca produs traditional. Este vor despre „Painea de casa Salonta C.A.P.”. Detinatorul acestui atestat de producator traditional este societatea Vespan Salonta. „Urmare a colaborarii dintre reprezentantii Directiei…

- De-a lungul istoriei, Iisus Hristos a fost pictat drept un barbat cu pielea alba, parul șaten-blond și ochii verzi-albaștri, dar adevarul este departe de aceasta imagine, spun specialiștii. Ultimele cercetari au relevat faptul ca, cel mai probabil, Iisus ar fi avut pielea inchisa la culoare și parul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va sustine o conferinta de presa joi, la ora 18:00, in care va anunta soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Cel putin asa a anuntat ministrul Justitiei pe pagina personala de Facebook. Toader, chemat de premierul Viorica Dancila din Japonia pentru a prezenta raportul,…

- Cei care calatoresc des cu avionul știu aceasta senzație! Exista o explicație logica pentru care ați simțit de multe ori ca veți ingheța in timpul unui zbor. Singura soluție salvatoare pentru pasageri este sa-și ia haine mai groase pe ei, chiar daca locul unde vor ateriza calduros. Potrivit unui studiu…

- Tragedie aviatica duminica dimineata (18 februarie), in sud-vestul Iranului. Un avion de linie iranian asigurand o legatura interna s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului cu aproximativ 66 de pasageri la bord. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), s-a…

- Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței atenționeaza consumatorii sa fie atenți la produsele procurate, mai ales pe perioada sarbatorilor, cand sunt lansate oferte aparent atractive. Inspectorii au vizitat mai multe centrele comerciale și au constatat anumite practici comerciale…

- Desemnarea unui responsabil cu protectia datelor (DPO) este obligatorie in sectorul public, in timp ce, in mediul privat, vorbim despre o recomandare - a explicat pentru Agerpres, Oana Luisa Dumitru, sef Birou Relatii Internationale in Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter…

- In perioada 19.01.2018-2.02.2018, comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Galati au verificat respectarea prevederilor legale in cadrul vanzarilor cu pret redus, indiferent de tipul acestora (soldare, lichidare, promotionale).

- Astfel, o cursa de la Dristor pana la Gara de Nord, intr-o ora de varf, va fi de 15,63 de lei. O cursa de la Piata Victoriei pana la aeroport va fi de 26,09 lei. Ce include tariful afisat in aplicatie. Odata introdusa destinatia, tariful afisat de aplicatie va arata o suma exacta, care va include:…

- Daca pleci in Uniunea Europeana, in vacanța sau cu treaba, daca achiziționezi produse din alta țara europeana sau daca pur și simplu calatorești cu avionul cu o companie europeana, alta decat compania romaneasca, și ai probleme, atunci de problema ta se ocupa Centrul European al Consumatorilor din Romania.…

- ANPC, amenzi de 1,7 milioane de lei in perioada sarbatorilor Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a dat amenzi de 1,7 milioane de lei în urma controalelor desfasurate în perioada sarbatorilor de iarna. Verificarile au fost facute în Bucuresti si în…

- A fost declansata o campanie de rechemare Ford (vehicule echipate cu motor 1.6 EcoBoost). "SC FORD ROMANIA SA a notificat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor cu privire la declansarea campaniei de rechemare in service a unui numar de 462 de vehicule, modelele Fiesta ST, Kuga, Focus,…

- Gazele ii ard la buzunare pe romani in plina iarna. Scumpirea anunțata de ANRE intra in vigoare astazi Gazele naturale pentru populatie se scumpesc incepand de miercuri, 10 ianuarie, cu peste 8%! Scumpirea, anunțata peste noapte de ANRE, ii prinde pe romani descoperiți tocmai cand incepe gerul. Autoritatea…

- Misterul microfonului din casa lui Carmen Dan ne-a ținut cu sufletul la gura. EVZ va prezinta legaturile oculte de la varful puterii și razboiul dintre mai-marii zilei. Acum suntem in posesia unor informații care lamuresc intr-un mod neașteptat dedesubturile acestui scandal politic. Care se anunța a…

- Misterul microfonului din casa lui Carmen Dan a fost elucidat! EVZ dezvaluie legaturile oculte de la varful puterii si razboiul dintre mai-marii zilei. Informatiile prezentate lamuresc intr-un mod neasteptat dedesubturile acestui scandal politic, ce se anunta a fi mai tare decat episodul pedofilului…

- Un barbat a descoperit un soarece intr-o lada cu fistic de la un magazin Lidl din Piatra Neamt si a postat pe internet mai multe fotografii. Autotitatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat ca CJPC Neamt a declansat vineri un control la acest magazin, verificand legalitatea…

- Premierul Mihai Tudose a declarat sambata ca nu i s-a propus sa fie presedinte al PSD si nici nu are informatii despre alte persoane din Guvern, ca urmare a declaratiilor lui Liviu Dragnea ca sunt doi ministri care au primit informatii despre arestarea sa si au primit propuneri sa preia partidul.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de aproape 1,2 milioane de lei pentru operatori economici din sectorul jucariilor. Sanctiunile au vizat atat comerciantii directi, cat si pe cei care vand online. Nereguli s-au descoperit la 572 din cei 829 comercianti controlati…

- Unul dintre cele mai cunoscute hypermarketuri din Constanta va trebui sa plateasca despagubiri in valoare de peste 50 de mii de euro, unor clienti. Este vorba despre 16 persoane, printre care se numara si un copil, care s-au intoxicat dupa ce au mancat la autoservirea hipermarketului. Sentinta a fost…

- Comisarii Protectiei Consumatorilor au obligat reprezentantele auto sa afiseze consumul real al masinilor propuse spre vanzare. Consumul va fi expertizat de catre reprezentantii Registrului Auto Roman.

- Asociatia Suta la Suta Romanesc a realizat in parteneriat cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor platforma online Tribuna Consumatorilor, unde se vor publica informatii despre drepturile consumatorilor, sfaturi pentru a cumpara online in siguranta sau informatii despre etichetele…