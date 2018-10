Stiri pe aceeasi tema

- Va prezentam integral raspunsul Avocatului poporului: Avocatul Poporului reitereaza faptul ca nu se implica in controlul de constituționalitate al actelor normative emise in materie politica și electorala, iar rezolvarea problemelor sesizate in legatura cu O.U.G. nr. 86/2018 revine Parlamentului,…

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca, prin forma adoptata in Senat a legii offshore, Romania va pierde 10 miliarde de dolari redevente si taxe si ca deputatii PSD care o vor vota "sunt complici" ai lui Liviu Dragnea, care s-ar face vinovat de "inalta tradare", informeaza...

- Mai multi parlamentari USR, PNL, UDMR si PMP au depus la Senat un proiect de modificare a Legii 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun . Proiectul de lege vizeaza modificarea definiției fumatului, așa cum se regasește aceasta la articolul 2, litera e) din…

- Legea offshore a trecut de Senat, cu modificari noi. Principalele amendamente adoptate de senatori, si propuse de PSD, se refera la posibilitatea ca investitorii sa-si deduca toate investițiile efectuate in perimetrele concesionate, de la intrarea in vigoare a acordurilor petroliere, in limita a 60%…

- Cota redusa de 9% a taxei pe valoarea adaugata (TVA) va fi extinsa, incepand cu 1 ianuarie 2019, și la serviciile de alimentare cu apa și canalizare, in baza unui proiect de lege promulgat de președintele Klaus Iohannis. In forma inițiala, proiectul introducea aceasta cota redusa de TVA și pentru livrarea…

- Legea muntelui intra in vigoare, dupa ce președintele Klaus Iohannis a promulgat proiectul de lege. Statul aloca de la bugetul de stat un miliard de euro pe o perioada de 10 ani, pentru dezvoltarea zonei montane din Romania și acorda compensatii banesti, proprietarilor de terenuri din zona montana,…

- Asociatia Nationala pentru Copii si Adulti cu Autism din Romania filiala Craiova a anuntat lansarea proiectului ”Impreuna doboram barierele pentru autism. Hai sa construim o societate accesibila pentru persoanele cu autism!”, finantat de OMV Petrom. Valoarea totala eligibila a proiectului ...