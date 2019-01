Stiri pe aceeasi tema

- Annegret Kramp-Karrenbauer a castigat vineri cursa pentru succesiunea Angelei Merkel la conducerea Uniunii Crestin-Democrate germane (CDU), in urma unui vot foarte strans desfasurat la Congresul partidului, ce...

- Persoanele care iși doresc o cariera la Parchetul General trebuie sa aiba o vechime minima de 15 de ani, nu de zece ani, așa cum era pana de curand, potrivit Legii Justiției care a fost modificata de curand.

- Procedura de eliberare a actelor de identitate a fost modificata. In urma protocolului semnat intre Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara, se vor accepta extrasele de carte funciara emise online ca dovada a adresei…

- Simona Halep incepe, luni, saptamana cu numarul 53 in fruntea clasamentului WTA, avand un avans de 1.046 de puncte fata de jucatoarea clasata pe locul al doilea, germana Angelique Kerber, la fel ca in ierarhia anterioara.Citește și: Schimbare BOMBA in noua Lege a Pensiilor - Mii de pensionari,…

- Tezele de pe semestrul I al anului scolar 2018-2019 se sustin pana in data de 21 decembrie 2018, anunta Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Va prezentam lista disciplinelor la care se sustin lucrari de evaluare semestriala in anul scolar 2018 - 2019.

- Mare atenție! Schimbare uriașa in procedura succesorala! Sunt vizate toate persoanele care moștenesc bunuri. Modificarile au intrat, deja, in vigoare, acestea fiind, recent, publicate in Monitorul Oficial.Concret, toți cei care moștenesc bunuri vor... Citește AICI ce schimbare URIAȘA s-a petrecut in…

- Dupa perchezițiile de marți ale polițiștilor clujeni, impreuna cu inspectorii fiscali germani, au fost identificați 35 de suspecți. Aceștia au fost audiați și sunt cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de evaziune fiscala sub forma autoratului și a complicitații. Perchezițiile au continuat și in…

- În urma perchezițiilor efectuate ieri de catre polițiștii clujeni, împreuna cu inspectorii fiscali germani, au fost identificați 35 de suspecți. Aceștia au fost audiați de catre organele de poliție, fiind cercetați pentru savârșirea infracțiunilor de evaziune fiscala sub forma…