- Meteorologii au emis in aceasta dupa amiaza o avertizare cnow casting cod galben de burnita si polei valabila in intervalul ora 16:00 pana la ora 19:00. Potrivit ANM, in judetul Tulcea se vor semnala local, burnita si ploaie slaba care depun polei. ...

- Meteorologii au emis, sambata, noi avertizari nowcasting Cod galben de burnita si polei, valabile in judetele Covasna, Mures, Maramures si Tulcea, in urmatoarele ore, informeaza Agerpres.Astfel, pana la ora 11:00, in localitati din judetele Tulcea si Maramures se vor semnala, local, burnita…

- Meteorologii au emis in aceasta dupa amiaza o avertizare now casting cod galben ce vizeaza judetele Tulcea si Constanta. Potrivit ANM, in intervalul ora 16:00 pana la ora 20:00 in judetele Constanta si Tulcea se vor semnala burnita sau ploaie slaba care local depune polei. ...

- In weekendul 8-9 decembrie meteorologii anunța o schimbare brusca a vremii. Temperaturile diurne mai cresc, in timp ce temperaturile de pe timpul nopții se mențin scazute, inregistrandu-se diferențe...

- Meteorologii au emis o avertizare de ultimE orE! Sunt anuntate ploi, burnitE xi polei, in mai multe zone din Romania. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, codul galben este valabil luni, incepand cu ora 08:50, panE la 11:00.

- Meteorologii au emis, miercuri, mai multe avertizari nowcasting cod galben de ploi, polei si burnita, valabile pentru șase judete. Pana la ora 11.30, este cod galben de polei, burnita sau ploaie slaba in judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Neamt, Galati si Iasi. Sunt vizate, indeosebi, zonele joase. Intreaga…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari cod galben, pentru 30 de judete si Capitala, care intra in vigoare duminica, la ora 22.00, si sunt valabile pana luni seara. In aceasta perioada se vor inregistra ninsori, apoi lapovita si ploaie.

- Meteorologii anunta ca, incepand de joi pana duminica, vremea se raceste, iar temperaturile vor fi cu circa opt grade mai mici fata de cele normale. In majoritatea regiunilor se vor inregistra ploi, dar nesemnificative din punct de vedere a cantitații. “In urmatoarea perioada, de maine (n.r. – joi)…