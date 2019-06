Schimbare radicală la PepsiCo. Ce va vinde gigantul american Producatorul american de bauturi racoritoare PepsiCo Inc. va testa imbutelierea marcii sale de apa Aquafina in doze de aluminiu, pe fondul reactiilor negative fata de plastic, transmite Bloomberg. PepsiCo a precizat joi că va începe să vândă apă Aquafina în doze de aluminiu în cursul anului următor, oferindu-le partenerilor de tip stadioane şi restaurante. Compania va testa acelaşi produs şi în unele locaţii de vânzare cu amănuntul. Dacă noua formă de ambalare se va dovedi populară în rândul… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite le cer persoanelor care vor aplica pentru o viza sa prezinte și denumirile conturilor de pe rețelele sociale la care sunt conectate, ca parte a procesului de a dezvolta masurile de securitate aplicate imigranților și vizitatorilor straini, relateaza Bloomberg. Aproximativ 14 milioane…

- Grupul italian de asigurari Assicurazioni Generali SpA poarta negocieri pentru a prelua activele din Europa Centrala ale MetLife Inc., in conditiile in care asiguratorul italian vrea sa se extinda prin achizitii pe pietele cu ritmuri mari de crestere, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea…

- Producatorul german de mașini sport Porsche va plati 535 de milioane de euro pentru o opri o investigație a procurorilor din Stuttgart, Germania, in privința motoarelor diesel care trișeaza la emisiile de noxe, scrie Bloomberg. Producatorul auto a acceptat amenda pentru a incheia ancheta, aceasta din…

- Apple a anuntat ca a reusit sa isi convinga principalul subcontractor, grupul Foxconn, precum si principalul sau furnizor de chipuri, TSMC, sa utilizeze energie regenerabila la realizarea de produselor sale. Producătorul telefoanelor iPhone a informat că un număr de 44 de companii de…

- Apple a anuntat ca a reusit sa isi convinga principalul subcontractor, grupul Foxconn, precum si principalul sau furnizor de chipuri, TSMC, sa utilizeze energie regenerabila la realizarea de produselor sale. Producătorul telefoanelor iPhone a informat că un număr de 44 de companii de…

- Grupul american Apple Inc a anuntat joi ca a reusit sa isi convinga principalul subcontractor, grupul Foxconn, precum si principalul sau furnizor de chipuri, TSMC, sa utilizeze energie regenerabila la realizarea de produse Apple, informeaza CNBC. Producatorul telefoanelor iPhone a informat…

- Compania farmaceutica americana este investigata de catre autoritati. Anchetatorii din India au gasit in doua mostre de sampon diferite azbest si formaldehida, doua substante cancerigene. Producatorul american a respins acuzatiile aduse in urma testarilor. Reprezentantii companiei sustin…

- Producatorul de medicamente Terapia a facut o plangere prealabila catre Primaria Cluj-Napoca in care acuza institutia de incalcare a dreptului de proprietate. Compania cere eliminarea unei prevederi din Regulamentului Local de Urbanism prin care este obligata sa cedeze gratuit 6.000 de metri patrati…