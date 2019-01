Schimbare RADICALA de look pentru Antonia: s-a tuns foarte scurt si si-a lasat breton! E de nerecunoscut, uite cum arata acum

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a anuntat ca mesajele trimise si primite prin intermediul aplicatiei Instagram vor fi in curand criptate. Instagram este singura din cele trei aplicatii ale companiei care au functie de chat si nu di...

- ALERTA METEO: Schimbare radicala a vremii in Romania! Vezi cele mai afectate județe! Vineri, vremea in țara va fi inchisa si temporar se vor semnala precipitatii, ziua in sud-vest, local in sud si est si izolat in rest, iar noaptea in cea mai mare parte a tarii. In Banat, Oltenia si zona deluroasa a…

- Unica.ro a stat de vorba cu vedetele din Romania și le-a intrebat de ce cred ca merita sa le urmareasca oamenii pe social media, respectiv pe Instagram. Vezi ce au raspuns. Nicole Cherry, cantareața: „Sunt artist, cantareața și imi doresc ca oamenii sa imi asculte muzica. Poate ca se inspira pentru…

- Lidia Buble este una dintre cele mai indragite artiste din Romania in prezent, insa viața sa nu a fost dintotdeauna roz. Iubita lui Razvan Simion a dezvaluit cu mult curaj care au fost primele sale joburi. Lidia Buble provine dintr-o familie cu 11 frați și este de la sine ințeles ca viața nu i-a fost…

- Feli a devenit mama in urma cu cateva zile, dupa ce a adus-o pe lume pe fiica ei. Cantareața este acum in culmea fericirii, avand in vedere ca și-a vazut visul cu ochii. Cantareața și-a dorit de mult timp sa devina mama, iar acum minunea s-a intamplat. Feli și-a strans la piept micuța. Pe langa fericirea…

- Mare atenție, șoferi! De la 1 ianuarie 2019, se va produce o schimbare radicala care ii privește pe toți conducatorii auto din Romania. Mai-marii europeni au luat o decizie radicala, iar țara noastra este obligata sa se conformeze. Citește AICI ce SCHIMBARE RADICALA se va produce de la 1 ianuarie…

- Justin Bieber și-a șocat fanii cu o noua schimbare de look. Artistul a renunțat la parul lung și blond și a optat pentru o tunsoare scurta. El le-a aratat fanilor sai de pe Instagram noua sa imagine prin intermediul unui Insta Story. Postarea a disparut dupa 24 de ore. De asemenea, el a fost vazut alaturi…