- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom ar putea decide marti inlocuirea Marianei Gheorghe din functia de CEO, au declarat pentru HotNews.ro surse din domeniu. Una dintre propunerile avansate de catre compania austriaca OMV, actionarul majoritar al OMV Petrom, este Christina Verchere, actualul presedinte…

- "Prima aparitie publica a presedintelui Romaniei m-a facut sa ma intreb daca se numeste Iohannis sau Basescu, de vreme ce a ales sa vorbeasca in discursul de la sedinta de alegeri din CSM de ingrasatul porcului in Ajun de Craciun. In anul Centenarului as prefera, mai degraba, un presedinte mediator…

- Klaus Iohannis a adresat, joi, presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Actul normativ prevede ca introducerea Comisiei pentru transporturi si energie a Senatului in procedura de analizare a raportului anual de activitate a ANRE, alaturi de Comisia pentru industrii si Comisia de buget ale Camerei Deputatilor si Comisia pentru buget a Senatului. De asemenea,…

- 2017 a fost marcat de nenumarate contre intre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei de guvernare. Relatia dintre seful statul si seful PSD s-a deteriorat inca de la finalul lui 2016 si a continuat intr-o nota tensionata pana in prezent. Presedintele a criticat masurile fiscale, s-a opus vehement…

- Șeful PSD Liviu Dragnea spune ca i-a dat semnale social-democratului Claudiu Manda, președintele Comisiei de control al SRI, cum ca ar dori sa fie invitat și el sa vorbeasca deoarece ar putea sa detina informatii de care nici el sa nu fie constient ca sunt importante. „Si eu vreau sa merg la comisia…

- Producatorii si furnizorii de gaze vor fi obligati sa tranzactioneze, anul viitor, minim 30% din gaze pe bursa, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern aflat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Energiei. Astfel, cota obligatorie ramane ramane nemodificata fata de cea stabilita pentru 2017.…

- Șeful IJP și al ISU Brașov au fost audiați in Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii a Senatului in cazul incendierii autoturismului jurnalistei Onelia Pescaru. „In urma cu vreo doua luni, pe raza localitatii Sacele, autovehicolul utilizat de jurnalista Onelia Pescaru…

- Lionel Messi a semnat prelungirea contractului cu FC Barcelona, pana in 2021, insa inainte de a-si pune semnatura pe contract a primit oferta colosala de la Manchester City. Englezii lui Pep Guardiola ii ofereau un bonus de 100 de milioane de euro la semnatura, plus un salariu consistent. …

- Serviciul Roman de Informații (SRI) i-a raspuns, marți, intr-un comunicat de presa, președintelui Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, care a declarat public ca intenționeaza ca, in ședința de marți a Comisiei, sa ceara demisia generalului Dumitru Dumbrava. Potrivit reprezentanților…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a susținut luni seara ca in Romania bugetele au fost folosite intr-o anumita masura pentru mita electorala. „In Romania, dupa parerea mea, intre 1,4%, 25% și 300% din bugete s-au cheltuit pentru mita electorala — subvenții, și acum persista subvenția pentru diferența…

- ”Sesizeaza comisia de la Venetia pentru ce? Pentru ca noi deocamdata, vedeti, discutam pentru elaborarea unui raport. Putem solicita un punct de vedere al comisiei de la Venetia intreband ce? Daca vor fi chestiuni pentru care este necesar un punct de vedere al Comisiei de la Venetia, atunci vom trimite,…

- "Astazi (miercuri — n.r.), in Birourile permanente reunite a fost respinsa solicitarea noastra sa se amane dezbaterile și sa se solicite un punct de vedere din partea Comisiei de la Veneția, așa cum este inscris și in raportul MCV și așa cum au declarat și oficialii europeni. Ne vom adresa ca grupuri…

- Klaus Iohannis i-a invitat pe Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu la recepția de la Cotroceni de anul acesta, dar și la parada de 1 Decembrie. Invitațiile au fost trimise de catre Administrația Prezidențiala și vor ajunge atat la președintele Senatului, cat și la președintele Camerei Deputaților.…

- Ministrul Economiei, Gheorghe Șimon, va participa, marți, la lucrarile Comisiei economice, industrii și servicii din Senat. Potrivit unui anunț de presa, la ședința comisiei vor fi dezbatute aspecte legate de influențele pe care noile masuri fiscale, recent adoptate…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, luni, intr-o conferința de presa, ca va refuza invitația președintelui Klaus Iohannis, atat la parada de 1 Decembrie, cat și la recepția de la Cotroceni. Tariceanu a explicat extrem de clar și care sunt motivele ce stau la baza refuzului sau.…

- Ionut Cristache, realizatorul emisiunii "Romania9" de la TVR, anunta ca il da in judecata pe Rares Bogdan, realizatorul emisiunii "Jocuri de putere" de la Realitatea TV. Bogdan a afirmat despre Cristache, in emisiunea sa, ca este "sluga absoluta"."#bogdanguradeaur vrea atentie! Sa i dam! Te…

- OMV Petrom a cerut Guvernului in 2012 elaborarea unui act normativ prin care sa beneficieze doar de gaze de producție interna pentru centrala de la Brazi, in perioada in care Razvan Nicolescu, ajuns ulterior ministrul al Energiei, era director de afaceri corporative in cadrul companiei, a declarat,…

- Potrivit unui comunicat de presa, USR sustine ca scrisoarea este trimisa in contextul in care deputatul PSD, Iulian Iancu, presedintele Comisiei de ancheta a activitatii ANRE, a depus o serie de amendamente la Ordonanta 64/2016, care reglementeaza piata de gaze naturale, fiind la un pas de blocarea…

- Razboi total intre fostul si actualul sef al Partidului Social Democrat. Victor Ponta l-a 'facut praf' pur si simplu pe presedintele Camerei Deputatilor. Deputatul rade de Dragnea si una dintre ultimele sale dezvaluiri, cea despre Lucian Pahontu, șeful SPP. Dragnea l-a acuzat pe seful SPP ca incearca…

- Iulian Iancu, presedintele Comisiei pentru Industrii si servicii din Camera Deputatilor, a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca-l va actiona in judecata pe liderul PNL, Ludovic Orban, dupa ce acesta a declarat, intr-o interventie la Adevarul Live, ca deputatul PSD face jocurile companiei rusesti…

- Compania OMV Petrom a prejudiciat statul roman cu 7 miliarde de lei, potrivit unor controale facute de Curtea de Conturi, insa acesti bani nu au fost recuperati din 2015 pana in prezent, a declarat, joi, presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin. Declaratiile au fost facute…

- Guvernul s-a reunit azi pentru a adopta asa-zisa revolutie fiscala, cu care merge inainte in ciuda tuturor criticilor venite de la sindicate, patronate, specilisti in economie, Opozitie si presedintele Klaus Iohannis. La inceputul sedintei, premierul Mihai Tudose a spus ca a constatat "o inflamare…

- Motiunea simpla intitulata ”Romania in bezna. PSD fura curent” a fost depusa de PNL marti la Biroul Permanent al Camerei Deputatilor si urma sa fie transmisa plenului pentru a fi dezbatuta si votata saptamana viitoare.Conducerea Camerei a respins insa demersul liberalilor si le-a spus ca…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, la Adevarul Live, ca deputatul PSD Iulian Iancu, presedintele Comisie pentru Industrii si servicii din Camera Deputatilor, face jocurile companiei rusesti Gazprom in Parlamentul Romaniei.

- Liberalii solicita demiterea ministrului Energiei, Toma Petcu, in motiunea simpla "Romania in bezna, PSD si ALDE fura curent", depusa marti la Camera Deputatilor. "Demiterea sa de catre premierul Tudose este un gest de normalitate pentru ca domnia sa oricum nu conduce domeniul energetic, acesta…

- Autoturismele de lux si discutiile telefonice l-au dat de gol pe fostul sef al Casei de Asigurari de Sanatate Timis Cristian Careba ca el este cel care controleaza doua societati comerciale abonate la contracte publice. Audierile de martori si perchezitiile au completat cazul.

- ”Gazele ar putea deveni insuficiente in cazul unei ierni grele, iar unii consumatori industriali vor trebui deconectați pentru a se asigura alimentarea cu prioritate a populației. insa Guvernul nu are un plan de urgența pentru aceasta iarna, a declarat, joi, directorul general al Engie Romania, Eric…

- PNL va depune saptamana viitoare o moțiune simpla impotriva ministrului Energiei, Toma Petcu. Anunțul a fost facut de președinte PNL, Ludovic Orban. Orban a explicat care sunt motivele: „Am hotarat de principiu elaborarea si d...

- Gazele din Marea Neagra ajung subiect de discuție in CSAT: Iulian Iancu, șeful Comisiei de Industrii și Servicii din Camera Deputaților, va trimite o scrisoare instituției pentru un punct de vedere cu privire la tranzacționarea ”aurului albastru” pe bursa. In acest moment, la Comisie se analizeaza Ordonanța…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca deputatul PSD Florin Iordache, presedintele Comisiei parlamentare speciale, nu stie ce a semnat in cazul modificarilor la legile Justitiei. Șeful liberalilor i-a acuzat pe social-democrați ca au pregatite la „sertar” amendamente la aceasta inițiativa…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat marti ca deputatul PSD Florin Iordache, presedintele Comisiei parlamentare speciale, nu stie ce a semnat in cazul modificarilor la legile Justitiei, liberalul acuzandu-i pe social-democrati ca au pregatite la "sertar" amendamente la acest proiect."Ii atrag…

- Pretul gazele naturale pentru populatie nu va mai creste pana la primavara, urmand ca Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) sa analizeze tarifele in luna martie, a declarat, joi, deputatul Iulian Iancu, presedintele comisiei de industrii si servicii, la finalul comisiei de ancheta.…

- Deputatul PSD Iulian Iancu a lansat joi o amenintare la adresa Marianei Gheorghe, CEO al OMV Petrom, spunand ca in cazul in care nu se va prezenta personal sa raspunda intrebarilor Comisiei parlamentare de ancheta a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), va trimite catre…

- „Dumitru Iliescu ne-a explicat cam care sunt pasii atunci cand se construieste un dosar impotriva unei persoane incomode. Pasul 1 - se lua masura interceptarii, pasul 2 – pe baza interceptarii se facea un transcript, care de multe ori era in situatia de a fi montaj, nu corect si real, pasul 3 –…

- Intentia deputatilor PSD, ALDE, UDMR si de la minoritati din Comisia pentru Industrii si Servicii de a le acorda celor de la OPCOM un monopol de tranzactionare pe piata gazelor naturale pune Romania pe pozitii divergente cu Comisia Europeana. La solicitarea ziarului „Adevarul“, Comisia a oferit o reactie…

- Legislatia in domeniul energetic trebuie schimbata radical, sustine presedintele Comisiei de Industrii si Servicii din Camera Deputatilor, Iulian Iancu, potrivit Investenergy. "Va trebui sa redefinim radical strategia energetica si legislatia in domeniu! Romania are nevoie de o noua lege a energiei…

- Birocrație și timpi de așteptare reduși pentru proprietarii de autoturisme care vor sa obțina un duplicat al actului de identitate al mașinii de la Registrul Auto Roman! PNL a formulat și votat in cadrul Comisiei pentru Servicii și Industrii din cadrul Camerei Deputaților un amendament prin care este…

- Sedinta plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului în care va fi votata noua conducere a Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) si va fi modificat regulamentul de functionare al comisiei parlamentare de control al SRI a

- Afirmatia vine in contextul in care Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei si, de asemenea, fost director in cadrul OMV Petrom, a scris intr-o postare pe Facebook ca recentele modificari aduse Legii gazelor ii favorizeaza pe rusii de la Gazprom. "In contextul atacului pe care domnul Razvan…

- Reprezentanții OMV Petrom vor fi chemați la audieri in cadrul comisiei de ancheta pentru activitatea ANRE, pentru a oferi informații legate de manipularea pieței de energie și de creșterea artificiala a prețurilor, a declarat marți deputatul PSD Iulian Iancu, președintele Comisiei de industrii și…

- Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei in Cabinetul Ponta III și fost președinte al Agenției Europene de Reglementare in Energie, il acuza pe Iulian Iancu, președintele Comisiei de Industrii, ca vrea sa le faca un cadou rușilor de la Gazprom prin adoptarea modificarilor legislației. Mai exact,…

- Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei in Guvernul Ponta III și fost președinte al Agenției Europene de Reglementare in Energie, atrage atenția printr-o postare pe pagina de Facebook ca Iulian Iancu, președintele Comisiei de Industrii, urmarește prin punerea in dezbatere astazi in Plenul Camerei…

- Saptamana trecuta am votat, in cadrul Comisiei de Industrii și Servicii, amendamentul colegului meu PNL Virgil Popescu, deputat de Mehedinți, prin care comsioanele pentru plațile in moneda Euro (plați SEPA) facute de cetațenii din Romania, catre alte conturi din bancile din Uniunea Europeana, nu vor…

- La sedinta ordinara a Consiliului Judetean Maramures, desfasurata in luna august 2017, alesii judeteni au aprobat, prin vot unanim, utilizarea sumei de 36,35 mii lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Maramures, pentru premierea elevilor care au obtinut media 10,00 la…

- „Nu vreau sa mai merg la Cotroceni decat dupa alegerile prezidențiale și acesta nu este un moft, ci pentru faptul ca eu, la aceasta ora, nu mai cred in neimplicarea politica a președintelui Iohannis și, de asemenea, il rog sa nu se mai refere la PSD niciodata pentru ca nu e treaba dumnealui. Daca vrea…

- Din 2009 de cand Progresul București s-a desființat, stadionul Cotroceni s-a deteriorat, insa acest lucru se poate schimba in scurt timp.Presedintele Comisiei Economice, Industrii si Servicii din Senat, Daniel Zamfir, a declarat ca LPF e interesata de preluarea stadionului Cotroceni. Citește…