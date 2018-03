Stiri pe aceeasi tema

- Clubul CSM București da lovitura dupa lovitura pe piața transferurilor. Dupa mutarile impresionante de la handbal sau rugby, și secția de tenis a reușit o performanța in materie. Sorana Cirstea, locul 35 mondial, a intrat in familia CSM-ului și este ”tigroaica” cu acte in regula. Tenisul feminin din…

- "Am avut intalnire cu ministrii apararii din tarile formatului B9. (...) Le-am spus care sunt opiniile mele in cateva teme importante pentru Romania. Din punctul si al nostru de vedere garantii ale securitatii noastre nationale sunt apartenenta la NATO, deci NATO si parteneriatul strategic cu Statele…

- NEWS ALERT Liviu Dragnea, atacat de "Grupul de la Cluj": "Poarta intreaga țara dintr-o criza in alta!" Ioan Rus, unul dintre liderii "Grupului de la Cluj", i-a transmis cateva mesaje extrem de dure presedintelui PSD, cu o zi inaintea Congresului extraordinar al partidului. "Deoarece a trecut…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, inainte de sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca cei care nu au inteles ca sunt cu totii responsabili pentru proiectele romanilor sa plece. „Sunt in continuare, sunt suparata pe ceea ce se intampla la nivelul ministerelor si cu totii…

- Fostul parlamentar UDMR si consilier prezidential, Peter-Eckstein Kovacs, critica apropierea UDMR de coalitia PSD-ALDE si tendinta celor doua forte de a impinge Romania spre zona iliberala, pozitie adoptata deja si promovata de tari precum Polonia si Ungaria.Citeste si: Lovitura DURA: Compania…

- Conform sondajului realizat pentru ONG-ul central-european Charta XXI, in medie 63- dintre respondentii din Polonia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia, Croatia, Serbia, Romania si Bulgaria au o opinie favorabila fata de Ungaria. Tot in Romania, unde s-au consemnat cele mai putine opinii pozitive despre…

- Numit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta, acest val de frig s-a soldat cu 46 de morti incepand de vineri, potrivit unui bilnat AFP. AFP numara 18 morti in Polonia, sase in Cehia, cinci in Lituania, cate patru…

- Presedintele ICCJ, Cristina Tarcea, a vorbit miercuri, la bilantul DNA, despre perioada de criza prin care trece justitia din Romania. "Desi suntem la un moment de bilant, cand se spun vorbe frumoase si se exprima aprecieri, nu putem sa nu recunoastem ca Justitia in general si mai ales parchetele trec…

- Intr-o postare pe rețelele sociale, vicepreședintele PSD, Victor Negrescu, respinge cu fermitate articolul publicat de stiripesurse.ro conform caruia PSD se pregatește sa paraseasca Partidul Socialiștilor Europeni. Ministrul delegat pentru afaceri europene afirma ca: "Partidul Social Democrat…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE-KIC pentru perioada 2014-2020, demareaza inscrierile pentru sesiunea 2018 a sub-programului Pioneers into Practice. Pioneers into Practice este un program educațional cu o componenta…

- Avocatul general - ale carui concluzii sunt urmate, in general, de catre Curte - considera ca taierile ordonate de catre Varsovia din motive sanitare nu sunt justificate si sunt susceptibile sa ”deterioreze” siturile de reproducere ale unor specii protejate, se arataintr-un comunicat. In iulie 2017,…

- Piata marfurilor din Romania a fost caracterizata drept una imatura la nivelul autoritatilor publice si ne este dificil sa intelegem de ce nu se investeste in capacitatile locale, fie ele publice sau private, sustine Gabriel Purice, presedinte-director General al Bursei Romane de Marfuri (BRM), intr-un…

- Producatorul german de medicamente Stada Arzneimittel va analiza posiblitatea preluarii unor mici producatori de medicamente cu produse de nisa din Europa Centrala si de Est, pe masura ce transfera o parte din productie la propriile sale fabrici, a declarat directorul regional al companiei germane Ronald…

- Compania Liberty Global anunta schimbari organizationale ale operatiunilor din Europa Centrala si de Est. Incepand cu 1 aprilie 2018, Robert Redeleanu, in prezent Director General al UPC Romania si UPC Ungaria, este numit Director General al UPC Polonia. 0 0 0 0 0 0

- Este nevoie de un proiect de reformare a Poliției, de proceduri clare si eficiente in lupta impotriva infractorilor. Este semnalul pe care il trage premierul Viorica Dancila, prezent la bilanțul IGPR pe anul trecut. Cu toate acestea Romania este o țara sigura, a adaugat premierul.

- ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese nationale. Nicio tara nu poate fi independenta daca ea poate fi santajata prin mijloace financiare'', a spus Orban intr-o intalnire cu parlamentarii formatiunilor Fidesz si KDNP, desfasurata la Visegrad, in nordul Ungariei.Din…

- Naționala Romaniei a urcat 4 locuri fata de luna trecuta si se afla pe pozitia a 36-a in clasamentul dat publicitatii astazi, de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in luna ianuarie – pe locul 39, iar cea mai slaba in aprilie si mai, cand Romania…

- Admiterea la liceu 2018 apare inca o data in discutie, odata cu noua propunere a ministrului Educatiei pentru parinti. Admiterea de liceu sa fie reprezentata de media tezelor de la materiile de baza, nu de media claselor...

- Divizionara secunda din Clinceni are un manager general al clubului. Sorin Paraschiv s-a desparțit, de puțina vreme, de fosta sa grupare, Voința Turnu Magurele și a acceptat propunerea de a lucra la echipa din Clinceni alaturi de Constantin Bigan și Valentin Budeanu. "Ma voi ocupa, in general, de transferurile…

- Ghita: Kovesi a fost acasa la mine la Ploiesti Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, a fost la el acasa, la Ploiesti, acest lucru demonstrand relatia apropiata pe care a avut-o cu aceasta. "Pâna în 2014, aveam relatii…

- Problema infrastructurii rutiere din Romania a ajuns atat de grava incat se livreaza mai ușor colete in Bulgaria decat in orașele din cele mai indepartate colțuri ale Romaniei. O spune Iulian Stanciu, directorul retailerului online eMag. Acesta a povestit, intr-un interviu pentru Libertatea, ca societatea…

- Monedele digitale au devenit o combinatie de bula speculativa, schema piramidala si dezastru ecologic. Declaratia a fost facuta de Agustin Carstens, director general al Bancii Reglementelor Internationale (BRI), supranumita și "banca bancilor centrale" din lume, scrie

- Sistemul de sanatate din Romania a ocupat și in 2017 ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, raport ce analizeaza situația din 34 de state europene. A obținut un punctaj total de 439 de puncte, fața de 548 cat are Bulgaria, in condițiile in care scorul minim posibil este de 330.…

- Biletul zilei: Italia, favorita grupei A a Europeanului de futsal, da astazi piept cu reprezentativa Serbiei. Diferența dintre cele doua formații este extrem de mare, "Squadra Azzura" mizand pe cateva din starurile acestui sport, jucatori autohtoni, cat și brazilieni naturalizați de mare valoare.…

- Polițiștii clujeni au fost sesizați privind faptul ca un barbat, de 48 de ani, din Turda, judetul Cluj, care locuiește în Italia, ce nu a mai luat legatura cu familia din cursul lunii martie 2017.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca HADAREAN ADRIAN-GABRIEL, de…

- Romania a inregistrat anul trecut o creștere economica de 8%, dar nu toata lumea privește cu ochi buni aceasta evoluție.Citeste si: Lovitura GREA pentru un fost baron PNL: A fost condamnat DEFINITIV la ani grei de inchisoare Guvernatorul Bancii Naționale a Poloniei, Adam Glapinski,…

- Romania si Polonia se confrunta cu cea mai mare rotatie de personal in domeniul medical, trei sferturi dintre angajatii din acest sector spunand ca au avut perioade fara slujba in ultimii 3 ani, potrivit unui studiu realizat de KRUK, care arata si ca o treime dintre romanii care lucreaza pe aceasta…

- De la Spiru Haret, ministrul educației (1877-1910, trei mandate) care spunea ca „educația reprezenta un instrument fundamental pentru formarea, educarea și progresul națiunii”, la Liviu Pop, ministrul educației care spunea ca „educația este gratuita, pentru ca elevul nu platește nimic – parintele…

- Bulgaria a fost vizitata anul trecut de 8,88 de milioane de turisti straini, o crestere de 7,6% fata de 2016, cei mai multi vizitatori fiind din Grecia (1,16 milioane) si Romania (1,14 milioane), a anuntat luni Ministerul Turismului, transmit BTA, Novinite si Xinhua, informeaza AGERPRES . Pe locurile…

- La secția Drama, miercuri 31 ianuarie, de la ora 19.00, este programat spectacolul ZORBA’S DIONYSOS, dupa N. Kazantzakis (la Sala Mare, cu publicul pe scena), regia Marcel Țop. Un spectacol care reconciliaza Orientul cu Occidentul, surprinzand peripețiile unui erou colectiv, calauzit de mare, un șaman…

- Republica Moldova va evolua în cadrul concursului internațional de muzica Eurovision Song Contest 2018, care se va desfașura în orașul Lisabona, Portugalia, pe 10 mai, în cadrul celei dea doua semifinale, pe locul VII. Tragerea la sorți a avut loc luni, 29 ianuarie, iar rezultatele…

- Lenovo a anunțat numirea lui Ivan Bozev în funcția de Director Executiv și General Manager CSEE (Europa Centrala și de Sud-Est). Ivan Bozev, care deține o experiența vasta în domeniul tehnologic, își va extinde sfera de responsabilitați de la Europa de Sud-Est (SEE) la noul teritoriu,…

- Cresterea populatiei la nivel global se va datora cresterii considerabile a numarului de locuitori in cinci dintre cele sase continente locuite ale Pamantului. Potrivit ONU, cele 10 tari ale caror populatii scad cu cea mai mare rapiditate se afla in Europa de Est. Japonia, probabil tara cu cele mai…

- Polițiștii de frontiera au descoprit aseara un grup mare de migranți care a intrat in Romania, ilegal, din Serbia. In zona Solventul din Timișoara au fost descoperite cele 30 de persoane. Pentru ca nu iși justificau prezența in zona și nu aveau documente de identitate la ei, migranții au fost duși la…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a urcat o pozitie in clasamentul FIFA si se afla pe locul 40, cu 737 de puncte, conform topului dat publicitatii joi. Romania este urmata in ierarhia mondiala de echipa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu – 735 de puncte, noteaza News.ro . Lider este Germania,…

- Fostul capitan al naționalei Romaniei, Cristi Chivu, a vorbit despre alegerile de la FRF, unde nu are de gand sa candideze. Ar fi putut fi in conducerea Federației daca Gica Popescu ar fi ieșit președinte la precedentele alegeri. "In vara am refuzat oferta cuiva de a fi secundul cuiva, la o echipa…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a decis marti inlocuirea Marianei Gheorghe cu Christina Verchere, o scotianca ce conduce o divizie asiatica a gigantului petrolier British Petroleum. Christina Verchere este...

- Adjunctul ministrului rus de externe Serghei Riabkov a acuzat sambata SUA ca incalca un tratat major privind armamentul prin vanzarea catre Japonia a unui sistem de aparare antiracheta, relateaza AFP. Citește și: Lovitura pentru Casa Regala de la Guvern. Atac dur al premierului: 'Nu-mi vine…

- „Este din nou Craciun și categoric este momentul sa ne relaxam, sa ne intalnim cu prietenii, cu familia și sa uitam de rutina zilnica și de grijile ei. Așadar, aceasta perioada este speciala prin incarcatura ei emoționala, pentru ca, din punct de vedere alimentar, nu ar trebui sa fie decat, pur și…

- Ungaria, Polonia, Slovenia, Serbia, Macedonia si Romania si-au trimis cei mai buni juniori mici (fete 13-14 ani si baieti 15-16 ani) la Targoviste, unde s-a desfasurat primul concurs international de inot din istoria municipiului, Cupa Tarilor Central Europene. Pe langa cei 100 de sportivi, au mai fost…

- A&D Pharma Group va avea un nou proprietar. Achiziția grupului va aduce un aport semnificativ noului proprietar, Dr.Max, care desfașoara afaceri in Cehia, Slovacia, Polonia, Serbia și Italia. Tranzacția mai trebuie sa obțina acordul autoritaților pentru concurența, dar valoarea acesteia nu va…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri, 20 decembrie, un raport privind progresele inregistrate in sensul asigurarii unei reciprocitați depline in materie de vize cu Canada și Statele Unite, in care analizeaza evoluțiile din ultimele șapte luni. Raportul conține totodata evaluarea eficacitații mecanismului…

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis a marturisit ca ia in calcul sa faca un referendum pentru justiție, anunțat la inceputul anului dar de care nu a mai spus nimic. Șeful statului s-a aratat nemulțumit de faptul ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu l-a sunat inainte de a trimite in Parlament propunerea…