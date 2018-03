Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierea elevilor la ora de religie se va face o singura data, pentru toata perioada de scolarizare sau pana la schimbarea optiunii, si nu anual ca pana acum. Modificarea metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie poarta semnatura miniistrului Valentin Popa si a intrat in vigoare de…

- Motiunea a fost dezbatuta in sedinta de luni. Liberalii au solicitat, prin motiunea simpla, demiterea ministrului Valentin Popa, iar textul preciza ca Ministerul Educatiei nu trebuie transformat intr-un centru social in care sa fie angajata clientela de partid. PNL a cerut ministrului Educatiei…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca le va cere inspectoratelor judetene organizarea unei noi simulari a Evaluarii Nationale in cazurile in care sesiunea de luni nu a putut avea loc ca urmare a faptului ca examenul a fost boicotat de unii profesori.

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca profesorii au dreptul sa protesteze, dar acest protest „nu trebuie sa duca la o suferinta asupra elevilor”, afirmand ca, daca boicotul profesorilor este un conflict de munca, atunci ”nu prea s-a respectat legislatia in vigoare legata de conflictul…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca în urmatoarele zile va definitiva lista unui consiliu consultativ ce ar urma sa se ocupe inclusiv de elaborarea unei noi legi a educatiei, anunta Agerpres.

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a afirmat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca motiunea pe Educatie initiata de liberali este "simplista", cuprinde "atacuri si etichetari", iar lipsa argumentelor este suplinita prin violenta de limbaj. "Am fost surprins sa citesc o motiune simplista, cuprinzand…

- Prezent la dezbaterea motiunii simple depuse de PNL impotriva sa, Valentin Popa a facut noi greseli gramaticale in incercarea de a le explica jurnalistilor cat de preocupat este de problemele invatamantului. „Astazi sunt aici si in calitate de ministru si in calitate de tata. (...) Aceasta…

- 'Am fost surprins sa citesc o motiune simplista, cuprinzand atacuri si etichetari la adresa sistemului de invatamant si la adresa conducerii acestuia. Absenta argumentelor analitice este suplinita prin violenta de limbaj, una improprie educatiei, si prin politicianism. Tinta autorilor motiunii nu…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, face apel la sindicalisti sa nu blocheze simularea Evaluarii Nationale. Mai exact, Ministerul Educatiei Nationale a emis un comunicat de presa in care face un apel catre cadrele didactice, care au anuntat boicotarea examenului de Evaluare Nationala, care are loc in…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan i-a solicitat ministrului educației, suceveanul Valentin Popa, sa-i spuna cate școli din județ urmeaza sa fie inchise sau comasate și cate posturi didactice vor disparea din toamna acestui an. Intr-o intrebare adresata ministrului educației, Ioan Balan ii amintește…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a decis ca in anul scolar 2018 – 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani. Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 desaptamani). Structura anului școlar…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, ia in calcul sa modifice mecanismul de admitere la liceu prin obligarea elevilor sa se axeze si mai tare doar pe Matematica si Romana si mai putin pe celelalte discipline.

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a propus, in cadrul unei intalniri cu reprezentantii parintilor din invatamantul preuniversitar, ca la admiterea de liceu ponderea de 20- din media de admitere sa fie reprezentata de media tezelor de la materiile de baza: romana si matematica pentru clasele a V-a,…

- Valentin Popa, Ministrul Educatiei, a decis ca in anul scolar 2018 – 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social, organizata de MEN.

- In anul scolar 2018-2019, cursurile vor incepe pe 10 septembrie, iar vacanta de iarna va dura trei saptamani, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educatiei Nationale (MEN). Decizia a fost luata in urma unei sedinte a Comisiei de Dialog Social (CDS) in cadrul careia au fost dezbatute o serie…

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedinte al Comisiei pentru invatamant, a declarat luni ca doreste eliminarea calificativelor in invatamantul primar, mentionand ca va initia un proiect de lege in acest sens, dar numai dupa ce se va consulta cu ceilalți colegi din PSD. Pop a fost intrebat ce parere are despre…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a concluzionat, in urma intalnirii cu echipa de conducere a ISJ Sibiu si conducerea Liceului "Nicolae Teclu", ca este "limpede" ca profesorul de religie din Copsa Mica, acuzat de comportament inadecvat fata de elevii sai, a

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a convocat o ședința de urgența a Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu dupa ce instituția a sancționat trei eleve de la Liceul "Nicolae Teclu" din Copsa Mica...

- Noul ministru al Educatiei, Valentin Popa, este acuzat ca s-ar fi autoplagiat in cel putin trei articole stiintifice publicate fara respectarea regulilor de citare. Autoplagiatul este o forma de incalcare a eticii universitare, prevazuta in lege. Valentin Popa este din 2012 rectorul Universitatii "Stefan…

- Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, spune ca se discuta prea mult despre plagiate fiind umbrite astfel valorile invatamantului romanesc, in conditiile in care nici legea nu prevede exact unde se pun ghilimelele. „Am avut intotdeauna absolventi extraordinari care au plecat…

- Acesta a publicat pe pagina sa de Facebook un tabel in care se poate vedea numarul de scoli cu grupuri sanitare in exterior, pentru fiecare judet. "La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior.Prin programul de guvernare PSD-ALDE, in cel…

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, afirma, intr-un mesaj postat miercuri, 24 ianuarie, pe pagina sa de socializare, ca la 159 de ani de la Unirea Principatelor in Romania avem 2.418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior, iar problema va fi rezolvata in urmatorii trei ani prin aplicarea…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a reactionat dupa ce a fost acuzat ca vrea sa inchida 1.000 de scoli. El a explicat, la Targu Jiu, ca o varianta ar fi comasarea anumitor unitati scolare, nu inchiderea. Comasarea va fi aplicata acolo...

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, este asteptat luni, 22 ianuarie la Targu Jiu pentru a-i analiza activitatea sefului Inspectoratului Scolar Judetean(ISJ) Gorj, Ion Isfan. Acesta este acuzat ca in ultima saptamana a generat un adevarat scandal prin decizia de a elimina sporul de calculator din mai…

- ”Nu se inchide nicio unitate școlara. Imi dau demisia daca se inchide vreo școala”, a declarat ministrul Educației, Liviu Pop, la emisiunea ”Jocuri de Putere”, de la Realitatea TV.Ministrul susține ca rețeaua școlara este aprobata de Consiliul Local. ”V-o spune unul care a fost la Targu Mureș.…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, spune, referindu-se la cazul profesorului de Religie acuzat de o eleva ce se masturba in timpul orei, ca trebuie modificata legea Educatiei astfel incat un profesor care este exclus din invatamant sa nu mai poata intra in sistem o perioada de timp pentru ca acum, in…

- Imaginile cu profesorul care s-ar masturba in clasa, filmate cu telefonul mobil de un elev, fac subiectul unei anchete la școala din Copșa Mica, a anunțat ministrul Educației, Liviu Pop, declarand ca este un caz greu iar “presupunerile sunt false”. Ministrul nu renunța la prevederea din Regulamentul…

- Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Gorj va fi pus in discuția PSD Gorj, pentru a se afla cum a ajuns in conflict cu directorii de școli. "Cred ca, dupa cele intamplate, se impune o analiza in ca...

- "Stiu ca sunt cateva intarzieri salariale la cateva scoli din Bucuresti. Salariile trebuiau date vineri si se vor da doar astazi, fapt pentru care am cerut inspectorului general de la nivelul Inspectoratului Scolar Bucuresti sa efectueze un control in toate acele unitati scolare. Sunt cateva zeci…

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, a anuntat marti ca a aprobatnoul Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP). Printre prevederile acestuia se afla interzicerea efectuarii serviciului pe scoala de catre elevi, a folosirii notelor ca mijloc de…

- Profesorii vor preda doar dupa auxiliarele pe care le aleg parintii. Asa a anuntat Ministerul Educatiei care a reglementat modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuniversitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul National de Evaluare. Procedura a fost aprobata prin ordinul…