- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 4 luni cu un deficit de 11,4 miliarde lei (2,4 miliarde euro), 1,1% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 88,4% mai mare fata de cel din aceeasi perioada a anului trecut, in conditiile…

- Statele Unite le cer persoanelor care vor aplica pentru o viza sa prezinte și denumirile conturilor de pe rețelele sociale la care sunt conectate, ca parte a procesului de a dezvolta masurile de securitate aplicate imigranților și vizitatorilor straini, relateaza Bloomberg. Aproximativ 14 milioane…

- "S-a adoptat o hotarare de Guvern pentru modificarea legislatiei specifice programelor guvernamentale cu garantia statului pentru clarificarea modalitatii de aplicare a prevederilor OUG 19/2019. Este o masura necesara care va duce la reducerea costurilor de finantare a creditelor acordate prin programele…

- Cei peste șapte milioane de romani care contribuie la Pilonul II au caștigat mai mult in contul individual de pensie decat ar fi facut-o daca au fi ținut, timp de aproape 11 ani, banii intr-un depozit bancar....

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii, modificarea legislativa se impunea deoarece, in conditiile in care indemnizatia de hrana se includea in procentul de 30% stabilit prin dispozitiile legale, personalul din sistemul sanitar nu ar putea beneficia de acest drept individual salarial stabilit…

- Datoria statului a crescut, in 2018, cu 29 de miliarde de lei, ajungand la 330,14 miliarde de lei in luna decembrie. Asta inseamna o datorie de aproape 5 ori mai mare decat in urma cu 10 ani, scrie Profit.ro. Doar in ultimii doi ani, datorita statului a crescut cu 44,5 miliarde de lei, conform…

- ANAF pregateste ”controale antifrauda” la colaboratorii Uber si Taxify, anunta Profit.ro. Un document oficial al Ministerului Finantelor redactat la inceputul lunii si obtinut de Profit.ro dezvaluie planul pus la cale de Fisc in privinta soferilor care fac curse prin intermediul Uber si Taxify.Documentul…

