Schimbare majoră în UE! Este sfârşitul unei epoci Prima concluzie a scrutinului european este ca crestin-democratii din PPE si social-democratii din S&D nu mai sunt in masura sa formeze singuri o majoritate, ramanand totusi cele mai mari grupuri din hemiciclu. Progresele nationalistilor si populistilor, dar si cele ale liberalilor si Verzilor, au costat zeci de locuri din cele 751, cate are Parlamentul European. Grupurile lor – cu 180 de locuri pentru PPE si 152 pentru S&D conform ultimelor proiectii – nu vor putea reedita “marea coalitie” care le-a permis sa construiasca compromisuri privind textele legislative si sa-si imparta posturile de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

