Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan isi iubeste mama din toata inima si ii vrea doar binele. Impresara este in stare de orice penru cea care i-a dat viata si tocmai de aceea a luat una dintre cele mai importante decizii din viata sa.

- Ștefan Banica Jr. a fost operat la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce ieri a ajuns de urgența acuzand puternice dureri abdominale. Ștefan Banica Jr. a trecut printr-o operație de apendicita, iar artistul se simte bine și se reface dupa intervenția chirurgicala suferita. In plus, acesta a ținut…

- Starea de sanatate a Ionelei Prodan este tot mai grava, ea fiind internata la Spitalul Fundeni din Capitala, insa in urma cu doar cateva luni, celebra cantareața de muzica populara era foarte fericita de faptul ca reușise sa slabeasca.

- Ionela Prodan, in varsta de 70 de ani, se afla de trei saptamani in spital. Artista sufera de o boala grava, dar se lupta pentru fiecare zi de viata Potrivit celor de la Wowbiz, Ionela Prodan a deschis ochii și, cu toate ca era extrem de slabita, a vorbit cu fiicele ei. Cantareata de…

- Ionela Prodan trece printr-o perioada extrem de dificila din punctul de vedere al sanatații. Indragita artista de muzica populara se lupta cu un diagnostic crunt, iar medicii sunt rezervați in declarații. Din dorința de a-și proteja familia, Anamaria Prodan nu a dezvaluit adevaratul motiv al deselor…

- Anamaria Prodan a rabufnit in direct la tv, dupa ce s-a spus ca mama ei s-a stins din viața. In prezent, Ionela Prodan se afla in coma la Spitalul Elias din Capitala. Anamaria Prodan este suparata pe cei care au spus lucruri despre Ionela Prodan, desi ea nu a facut nicio declarație. Starea de sanatate…

- Ionela Prodan, una din cele mai cunoscute artiste de muzica populara din Romania, se afla in stare extrem de grava. O asistenta din spitalul ELIAS ne spune care este de fapt starea ei reala de sanatate.

- Ionela Prodan a ajuns din nou la spital și se afla in stare critica, informeaza evz.ro. Problemele cardiace ale interpretei de muzica populara s-au agravat, Ionela Prodan avand recent si atacuri cerebrale, la care medicii ar fi intervenit rapid. Vesti de ULTIMA ORA despre IONELA PRODAN. Fiica…

- Internata la Elias, Ionela Prodan lupta pentru viata ei. Starea de sanatate a solistei de muzica populara s-a inrautațit, dar fiica sa, Anamaria Prodan, le-a cerut in mod expres medicilor care o ingrijesc sa nu ofere detalii despre problemele de sanatate ale mamei...

- Starea de sanatate a cantareței de muzica populara Ionela Prodan s-a inrautațit. Artista se lupta pentru viața ei. De la inceputul anului, interpreta de muzica populara Ionela Prodan a avut mari probleme de sanatate. In luna martie a acestui an, Ionela Prodan a fost internata de urgența la Spitalul…

- Elena Udrea a explicat care este starea sa de sanatate dupa ce a pierdut unul dintre gemeni. La inceputul acestui an, Elena Udrea anunța ca este insarcinata cu iubitul ei, Andrei Alexandrov, cu care urma sa aiba gemeni baieți . In urma cu cateva zile, s-a aflat ca Elena Udrea a pierdut unul dintre copii…

- Starea indragitei cantarețe de muzica populara nu este una tocmai buna. Dupa ce au aparut informații potrivit carora Ionela Prodan și-a revenit și se simte mai bine, aceasta a fost din nou internata. Mai mult, fiica sa din America a venit din nou in țara, de urgența, pentru a-i fi alaturi mamei sale…

- Cantareața de muzica populara Ionela Prodan continua sa ramana internata la Spitalul Elias din cauza problemelor de sanatate pe care le are. De la inceputul acestui an, interpreta de muzica populara Ionela Prodan a tot avut probleme de sanatate. I n luna martie, Ionela Prodan a fost internata de rgența…

- Ionela Prodan se afla in spital, unde a fost internata in urma cu cateva zile. In tot acest timp, presa a vuit in incercarea de a scoate la suprafața mai multe informații despre starea de sanatate a cantareței.

- Vestea ca Ionela Prodan se afla din nou pe patul de spital a starnit panica, dar și rumoare, zvonurile fiind dintre cele mai alarmante. Noi am aflat adevarul despre starea de sanatate a solistei de muzica populara și diagnosticul stabilit de medici. Varsta și afecțiunile la nivelul sanatații nu iarta…

- Interpreta Saveta Bogdan a dat detalii despre starea de sanatate a Ionelei Prodan, colega ei de breasla. Cele doua s-au intalnit la sfarșitul anului trecut, iar mama Anamariei Prodan arata destul de bine. Saveta Bogdan a marturisit ca nu crede ca situația medicala a Ionelei Prodan este foarte grava,…

- Anamaria Prodan a primit o mulțime de mesaje de incurajare astazi din partea rudelor și a pritenilor. Toate astea dupa ce vedeta a facut publica o poza de album cu parinții și sora sa. Imaginea a fost insoțita de un mesaj emoționant scris in limba engleza. Citește și: Primele imagini cu mama Anamariei…

- Primele imagini cu Ionela Prodan, dupa internarea in spital. Ce a scris Anamaria Prodan pe Facebook, au aparut pe pagina de Facebook a fiicei ei, Anamaria Prodan Reghecampf. Anamaria Prodan a publicat pe contul ei de pe o rețea de socializare imagini emoționante in care apare alaturi de mama ei. Ionela…

- Ionela Prodan se confrunta cu niște probleme de sanatate, interpreta de muzica populara fiind internata, din nou, in spital. Din aceasta cauza au inceput sa se raspandeasca zvonurile ca mama Anamariei Prodan ar fi pe moarte. Ionela Prodan se afla internata la Spitalul de Urgenta Elias din București,…

- Dupa ce medicii i-au sfatuit pe membrii familiei Ionelei Prodan sa fie pregatiți de orice, fiica ei a urcat pe rețelele de socializare mai multe poze facute chiar azi. Imaginile au fost insoțite de mesaje haioase, ceea ce i-a facut pe unii sa creada ca mama Anamariei Prodan a primit vești bune din partea…

- Mara Banica, noi dezvaluiri despre starea de sanatate a lui Daniel Ionașcu. Mara Banica a mers sa-l viziteze in spital pe bunul ei prieten și coleg, Daniel Ionașcu. Vedeta i-a transmis toate urarile de bine din partea fanilor și, in timpul intalnirii, cei doi s-au lasat fotografiați. Știind cat de ingrijorați…

- Ionela Prodan se confrunta cu niște probleme de sanatate destul de serioase, interpreta de muzica populara fiind internata, din nou, in spital. Din aceasta cauza au inceput sa se raspandeasca zvonurile ca mama Anamariei Prodan ar fi pe moarte. Ionela Prodan se afla internata la Spitalul de Urgenta Elias…

- In ultimele zile, in pesa, aparut mai multe zvonuri cu privire la starea de sanatate a Ionelei Prodan. Dupa ce s-a scris ca artista ar fi in stare extrem de grava si ca ar avea metastaze pancreatice, Anamaria Prodan face lumina. Ionela Prodan trece prin momente grele. "Nu raspunde la tratament!…

- Indragita cantareata de muzica populara a fost internata in stare grava la Spitalul Elias din Bucuresti, fiind diagnosticata cu o boala de pancreas, neraspunzand la tratament. Ionela Prodan a fost de mai multe ori internata in spital, in ultima perioada.

- Dupa ce Ionela Prodan a fost internata, de urgența, la spital, au aparut tot felul de speculații. Acestea au rasarit, cu precadere, pe fondul antecedentelor artistei, care mai fusese in spital cu puțin timp inainte.

- Ionela Prodan este in continuare internata in spital, iar ultimele imagini cu indragita cantareața de muzica populara i-au speriat pe fani. Ce se intampla in aceste momente cu marea artista, cat de grava este starea ei.

- Ionela Prodan se afla internata la Spitalul Elias din Capitala, iar Anamaria Prodan, una dintre fiicele artistei, avut grija ca medicii sa pastreze discreția totala in ceea ce privește starea de sanatate a mamei sale. In luna ianuarie a acestui an, interpreta de muzica populara Ionela Prodan a ajuns…

- Celebra interpreta de muzica populara, Ionela Prodan, a fost internata in stare grava, miercuri dimineața la spitalul Elias. Artista e forte bolnava, iar medicii sunt rezervații in declarații.

- Celebra cantareața de muzica populara Ionela Prodan trece prin momente cumplite dupa ce ar fi fost diagnosticata cu o boala grava la pancreas. Solista in varsta de 70 de ani a fost internata in stare grava, la Spitalul Elias din București.

- Ionela Prodan se afla internata la Spitalul Universitar Elias. Starea ei nu e deloc buna. Anamaria Prodan nu vrea ca publicul sa știe ce se intampla cu mama ei. Cantareața a mai fost internata, in ianuarie, cand i-a fost montat un holter. Se pare ca problemele nu sunt numai de natura cardiaca. Interpreta…

- Anamaria Prodan trece prin momente dificile din cauza starii de sanatate șubrede a Ionelei Prodan. Ionela Prodan are probleme grave de sanatate, iar medicii nu au vești bune. Cantareața are probleme grave la ficat și pancreas, iar medicii i-au avertizat familia sa se aștepte la ce-i mai rau. Anamaria…

- Ionela Prodan se afla in stare critica, iar medicii nu au vesti deloc bune despre starea de sanatate a cantaretei. Artista a fost internata din nou acum cateva zile, iar medicii spun ca are probleme foarte grave la pancreas si la ficat. Mai mult, familia Ionelei Prodan se asteapta la ce este mai rau.…

- Persoanele fizice care nu obțin niciun fel de venit, dar care vor dori sa beneficieze de servicii medicale in sistemul sanitar de stat, vor plati mai puțin decat in prezent pentru contribuția de sanatate (CASS).

- Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a ajuns din nou la spital in acest weekend. Fiica sa, Anca, a explicat care este starea de sanatate a acesteia. Interpreta de muzica populara Ionela Prodan a ajuns din nou pe mana medicilor. Mama celebrei impresare Anamaria Prodan, pe care aceasta din urma…

- Ionela Prodan și-a speriat toți fanii atunci cand, in luna ianuarie, a ajuns de urgența la spital din cauza unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea ei e mai buna.

- Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre fiice sale. De precizat ca, in perioada urmatoare, artista va fi dusa in SUA, unde urmeaza sa fie consultata de mai mulți specialiști. "In scurt timp, cantareața va pleca spre Vegas, așa au decis Anamaria și Anca. Acolo,…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce, in luna ianuarie, a ajuns de urgenta la spital, din pricina unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea sa de sanatate este una buna. Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre…

- Ionela Prodan a trecut prin clipe grele ca urmare a problemelor de sanatate cu care s-a confruntat, dar din fericire, starea acesteia s-a imbunatatit, si a putut pleca acasa, iar acum lucrurile au intrat pe un fagas normal.

- Ionela Prodan este internata la Spitalul Elias din Capitala de cateva zile. Artista a ajuns pe mana medicilor dupa ce s-a simtit rau. Anamaria a dus-o imediat la doctori pentru a i se face investigatii si analize amanuntite. Medicii se pare ca au reusit deja sa o stabilizeze, iar ea se simte…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Ionela Prodan se confrunta cu probleme grave de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata. Ionela Prodan este internata in spital de mai bine de o saptamana. Cu toate ca familia artistei de 70 de ani a explicat…

- Ionela Prodan, cunoscuta interpreta de muzica populara, se confrunta cu probleme grave de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata.

- Anamaria Prodan a vorbit despre situația mamei sale și a dezvaluit ca Ionela Prodan va fi externata peste trei-patru zile. A adaugat ca mama ei se simte din ce in ce mai bine și ca este o femeie puternica, ce face fața cu brio situației in care se afla. EXCLUSIV: Ionela Prodan, in STARE GRAVA.…

- Invitat la emisiunea "Star Matinal" de la Antena Stars, Florin Condurateanu a incercat sa spuna adevarul despre starea de sanatate a Ionelei Prodan, dar a fost oprit de realizatori. Cand a inceput sa vorbeasca despre cauzele care au dus la aceasta stare de sanatate precara a Ionelei Prodan, intrarea…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Ionela Prodan se confrunta cu probleme grave de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata.

- Ionela Prodan a fost internata zilele trecute dupa ce a acuzat dureri in piept. Fiica ei, Anamaria Prodan, a dus-o de urgenta la spital, acolo unde i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimii. Problemele de sanatate par ca nu s-au rezolvat si sunt unele serioase pentru ca artista…

- Stere Halep a explicat ce s-a intamplat cu Simona Halep la Spitalul din Melbourne. Tatal jucatoarei a precizat ca totul este normal și romanca ”este in drum spre casa”."Nu s-a intamplat nimic, lumea sa fie linistita! A facut doar o perfuzie de magneziu, timp de 10 minute. Atat! Este totul…

- Internata de urgenta luni dimineata in urma unor probleme cardiace, Ionela Prodan nu va fi externata din spital prea curand pentru ca au aparut complicatii, arata surse medicale. Cantareta urma sa fie externata a doua zi, dar medicii au conectat-o la un aparat!

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a primit miercuri de la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) mai multe propuneri pentru rezolvarea situației in care se afla medicii de familie. Prin proiect, medicul prescriptor va fi redefinit, urmand ca medicul specialist sa fie cel care va emite rețete…

- Iata mesajul fostului președinte al PNL: "Inceputul anului 2018 nu este deloc promitator nici in plan politic si nici economic. Nu cred ca vom avea noutati in abordarea guvernarii. PSD va continua pe linia din 2017, iar justitia va fi din nou capul de afis al agendei media.Liderii PSD…