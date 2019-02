Stiri pe aceeasi tema

- Schimbare majora pentru toți șoferii europeni. Mașinile vor avea un nou sistem de franare, in UE, din 2020. Proiectul ar urma sa fie aprobat in luna iunie, iar obligativitatea va fi instituita doar pentru masinile noi, nu si pentru cele aflate deja in circulatie.

- O practica frecventa din farmaciile romanesti va disparea treptat, asa cum impun normele europene si cum recomanda producatorii. Masura face parte dintr-un pachet mai mare de legi, menite sa loveasca in piata medicametelor contrafacute.

- Serviciul de mesagerie mobila WhatsApp, detinut de Facebook Inc, limiteaza la cinci numarul de utilizatori carora le poate fi distribuit un mesaj, în încercarea sa de a lupta cu ''dezinformarea si cu zvonurile'', au anuntat luni reprezentanti ai companiei.

- Cel de-al treilea sezon al show-ului „Exatlon” a inceput. In prima ediție concurenții au luptat pentru dreptul de a locui in vila. De asemenea, Cosmin Cernat a facut cateva anunțuri neașteptate.

- Ministrul de Finanțe a anunțat la Antena 3 ca programul va continua și in 2019 deși vor fi facute mai multe modificari. "Programul Prima Casa trebuie sa fie un program social, clar. Noi vom bugeta in continuare acest program pentru ca a fost unul foarte util in economie. Nu știu acum o suma,…

- Foarte mandru de numarul lui de urmaritori de pe rețelele de socializare, Dorian Popa iși dorește sa sarbatoreasca fiecare țel atins. Artistul marcheaza 1 milion de urmaritori intr-un mod inedit: o schimbare totala de look.

- Abonamentele pentru transportul in comun din Sibiu se vor putea incarca online. Calatorii care vor sa beneficieze de aceasta opțiune trebuie sa iși faca un cont de utiilizator pe pagina de internet a societații Tursib.