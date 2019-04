Schimbare majoră în cazul vânzării de apartamente noi. O practică ce pune în pericol viața locatarilor, interzisă Dezvoltatorii imobiliari nu vor mai putea vinde apartamente pana cand nu fac receptia finala a lucrarilor, potrivit unei legi adoptate miercuri in Parlament. Cu alte cuvinte, oamenii nu se vor mai putea muta dacă blocul primeşte curent printr-un branşament temporar, aşa cum s-a întâmplat frecvent. De altfel, mai multe imobile au luat foc din cauza improvizaţiilor pentru energie electrică. Doar în zona Capitalei sunt peste 2.000 de blocuri noi cu astfel de branşamente provizorii, extrem de periculoase. Noua lege îi protejează pe cei… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

