- Vremea va fi deosebit de calda azi in majoritatea regiunilor, caniculara in sudul si sud-estul tarii unde disconfortul termic va fi accentuat. La deal, la munte, in centrul si estul tarii cerul va fi variabil si sunt posibile ploi si descarcari electrice. Izolat, cantitatile de apa pot fi insemnate.…

- Acest weekend a debutat cu vreme instabila in toata tara, iar aceasta va continua și in orele urmatoare, potrivit Administației Naționale de Meteorologie (ANM). Prognoza meteo in weekend, in țara Astazi, judetete din Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea si in nord-estul Munteniei vor fi sub cod…

- Codul galben de canicula ramane valabil si astazi pe intreg teritoriul țarii. In acelasi timp, cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca, termometrele vor indica 28 de grade Celsius. La Balti se vor inregistra 29 de grade, iar la Orhei, cu unul mai mult.

- Meteorologii au emis Cod Galben de canicula valabil pe intreg teritoriul țarii. Acesta este valabil pana in data de 30 iulie. Astazi, cerul va fi variabil. La Briceni meteorologii anunta 30 de grade Celsius, ial la Soroca cu unul mai mult. La Balți se asteapta 32 de grade.

- Meteorologii au anunțat ca vremea revine la normal miercuri, 24 iulie 209. Temperaturile vor fi mai ridicate de cat ieri. va ploua in a doua parte a zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 24 și 30 de grade Celsius. Precipitatii sunt prognozate in zonele montane, centru, sud si est. Vantul…

- Meteorologii anunța ca in cursul zilei de luni temperaturile vor atinge pragul caniculei in sudul țarii și disconfortul termic va fi extrem de ridicat in aceasta zona. Cele mai ridicate temperaturi se vor inregistra in Lunca Dunarii, Oltenia si Muntenia. „Luni se incalzeste, o sa avem o vreme calduroasa,…

- Cel mai cald va fi astazi in Baragan si sudul Olteniei, unde temperaturile vor depasi 36 de grade Celsius, spun meteorologii. De asemenea, vremea va fi caniculara in Muntenia, Moldova, Banat Oltenia, unde sunt asteptate 35 de grade Celsius, la amiaza. Canicula nu ocoloste nici Capitala. La amiaza sunt…

Zile caniculare in Romania, in special in zonele din vestul și din sudul țarii, precum și in județele din Moldova, intrucat un val de aer SAHARIAN va lovi Romania! Temperaturile vor urca pana la 35 de grade Celsius. Vreme extrema, canicula, vijelii și ploi