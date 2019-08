Schimbare la varful Ministerului Apararii Nationale. De fapt s-a facut rocada. Cine, si cui, i-a luat locul

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila l-a numit pe Nicolae Nasta la departamentul pentru armamente al Ministerului Apararii în locul lui Doru-Claudian Frunzulica, iar acesta a fost numit pe funcția deținuta de Nasta la Departamentul pentru politica de aparare, planificare și relații internaționale din Minister,…

- Potrivit unor decizii ale premierului Viorica Dancila, publicate marti in Monitorul Oficial, Nicolae Nasta a fost eliberat din functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, din cadrul Ministerului Apararii Nationale, iar Doru-Claudian…

- Secretarii de stat din Ministerul Apararii Nationale, Nicolae Nasta si Doru-Claudian Frunzulica, au facut schimb de functii, prin decizii ale premierului Viorica Dancila. Potrivit unor decizii ale premierului Viorica Dancila, publicate marti in Monitorul Oficial, Nicolae Nasta a fost eliberat din functia…

- In Monitorul Oficial al Romanie Partea I numarul 649 din 5 august au fost publicate mai multe decizii semnate de primul ministru Vasilica Viorica Dancila.Una dintre ele se refera la Daniel Dumitru Chirila care a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne.Printr…

- In Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 613 din 24 iulie au fost publicate doua decizii semnate de primul ministru Vasilica Viorica Dancila.Prima decizie, cu numarul 155, face referire la eliberarea lui Marius Viorel Nitu, din functia publica de conducere de inspector general adjunct antifrauda…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 484 13.VI.2019 a fost publicata Hotararea Guvenrului 402 2019 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitatea de protocol cu caracter deosebit Observarea exercitiului militar Saber Guardian 2019, de pe teritoriul Romaniei, conform prevederilor…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia prin care Malin Matei Musetescu a fost revocat din functia de guvernator cu rang de subsecretar de stat al Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Totodata, printr o alta decizie semnata de premierul Viorica Dancila a fost numit in aceasta functie…

- Cu o conducere interimara de aproape un an, Directia Nationala Antocoruptie parcurge in continuare o perioada de incertitudine, cu dese miscari de trupe. Dea mai recenta demisie din DNA este cea a procurorului Daniela Lupu.Daniela Lupu a demisionat recent din functia de procuror-sef al DNA…